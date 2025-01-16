سياسة
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أوروبا تعلن عن مساعدات لغزة.. والصحة العالمية: وقف الحرب فرصة لإجلاء المرضى
أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، عن حزمة مساعدات إنسانية لقطاع غزة بقيمة 120 مليون يورو (125 مليون دولار)، بينما أكدت منظمة الصحة العالمية أن اتفاق وقف إطلاق النار بغزة يوفر فرصة لإجلاء طبي سريع.
أوروبا تعلن عن مساعدات لغزة.. والصحة العالمية: وقف الحرب فرصة لإجلاء المرضى
آثار الدمار الذي خلفه العدوان الإسرائيلي على غزة / صورة: AA
16 يناير 2025

جاء ذلك في بيان نقله الموقع الرسمي لمفوضية الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد أقل من يوم على إعلان الدوحة التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في القطاع.

وقال البيان، إن المساعدات تأتي في إطار "التزام الاتحاد الطويل الأمد دعم الفلسطينيين المحتاجين، وفي ضوء أحدث التطورات في المنطقة".

ولفت الاتحاد الأوروبي إلى أنه ومع الحزمة الجديدة يرتفع إجمالي المساعدات الإنسانية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لغزة، إلى أكثر من 450 مليون يورو (468 مليون دولار) منذ عام 2023.

ويأتي الدعم، إلى جانب رحلات الجسر الجوي للاتحاد الأوروبي التي سلمت أكثر من 3800 طن من المساعدات.

وستشمل الحزمة، مساعدات غذائية لمعالجة انعدام الأمن الغذائي الحاد وسوء التغذية، ومساعدات الرعاية الصحية، ودعم المياه والصرف الصحي والنظافة، والمأوى، والحماية لدعم سلامة وكرامة السكان المعرضين للخطر.

إجلاء طبي سريع

وفي سياق متصل، قال مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس يوفر فرصة لعمليات إجلاء طبي سريع من قطاع غزة.

وأفاد غيبريسوس في منشور على منصة إكس، اليوم الخميس، أنه جرى إجلاء 12 مريضاً من غزة إلى ألبانيا وفرنسا والنرويج ورومانيا لتلقي رعاية طبية خاصة، وأعرب عن امتنانه لهذه الدول وآلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي.

وأضاف: "اتفاق وقف إطلاق النار يوفر فرصة للإجلاء الطبي السريع لأكثر من 12 ألف شخص إلى خارج غزة، بما في ذلك العديد من الأطفال، الذين يحتاجون بشكل عاجل إلى رعاية منقذة للحياة". وتابع: "نأمل أن يستمر الاتفاق، لأن حياة الناس تعتمد عليه"، مردفا بالقول: "السلام هو أفضل علاج".

ويوجد في قطاع غزة عشرات الآلاف من المصابين الفلسطينيين الذي طالهم القصف الإسرائيلي، ويفتقرون للعلاج والرعاية الطبية بسبب تدمير إسرائيل للمنظومة الصحية.

وسعت إسرائيل طوال 15 شهراً إلى تدمير القطاع الصحي في قطاع غزة، وتدمير المستشفيات والمراكز الطبية وإحراقها والقضاء على الكوادر الطبية بالقتل أو الاعتقال.

كما تواجه المستشفيات شحاً في الوقود اللازم لتشغيل المولدات بسبب انقطاع التيار الكهربائي، إلى جانب نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية نتيجة عدم توافر المساعدات الكافية.

ومساء الأربعاء، أعلن وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن، نجاح الوسطاء في التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى والعودة للهدوء المستدام وصولاً لوقف دائم لإطلاق النار بغزة وانسحاب إسرائيلي من قطاع غزة، وأن الاتفاق يدخل حيز التنفيذ الأحد المقبل.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت نحو 157 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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