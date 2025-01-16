سياسة
2 دقيقة قراءة
انتخاب شبكة TRT عضواً شريكاً في اتحاد إذاعات الدول العربية
انتُخبت شبكة الإذاعة والتليفزيون التركي (TRT) عضواً شريكاً في اتحاد إذاعات الدول العربية (ASBU)، وفقاً لما ذكره بيان صادر عن الشبكة.
انتخاب شبكة TRT عضواً شريكاً في اتحاد إذاعات الدول العربية
انتخاب شبكة TRT عضواً مشاركاً في اتحاد إذاعات الدول العربية / صورة: AA Archive
16 يناير 2025

وأشار البيان إلى أن عملية التصويت جرت أمس الأربعاء في الاجتماع العام الـ44 لاتحاد إذاعات الدول العربية، الذي عُقد في تونس بمشاركة نحو 200 مندوب، وأسفرت النتائج عن انتخاب شبكة TRT بالإجماع عضواً شريكاً في الاتحاد.

وبموجب هذا القرار، ستتمكن TRT من المشاركة في الاجتماعات العامة للاتحاد ولجانه المختلفة، كما ستتاح لها فرصة تبادل وجهات النظر والتفاعل مع جميع الأعضاء.

وستحصل الشبكة أيضاً على امتيازات تشمل الانضمام إلى شبكة تبادل الأخبار الخاصة بالاتحاد، والمشاركة في مهرجان الإذاعة والتليفزيون العربي، بحسب ما نقله البيان.

وفي منشور له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عبّر المدير العام لشبكة TRT محمد زاهد صوباجي، عن سعادته بهذا الإنجاز، مشيراً إلى أن الشبكة تولي أهمية كبيرة لتعزيز التعاون الدولي في مجال الإعلام.

وأضاف صوباجي: "نشعر بالفخر لكوننا أصبحنا عضواً شريكاً في اتحاد إذاعات الدول العربية، الذي تأسس عام 1969 وهو من أعرق اتحادات البث في العالم. مبارك لنا جميعا".

مصدر:TRT عربي
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us