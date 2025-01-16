وأشار البيان إلى أن عملية التصويت جرت أمس الأربعاء في الاجتماع العام الـ44 لاتحاد إذاعات الدول العربية، الذي عُقد في تونس بمشاركة نحو 200 مندوب، وأسفرت النتائج عن انتخاب شبكة TRT بالإجماع عضواً شريكاً في الاتحاد.

وبموجب هذا القرار، ستتمكن TRT من المشاركة في الاجتماعات العامة للاتحاد ولجانه المختلفة، كما ستتاح لها فرصة تبادل وجهات النظر والتفاعل مع جميع الأعضاء.

وستحصل الشبكة أيضاً على امتيازات تشمل الانضمام إلى شبكة تبادل الأخبار الخاصة بالاتحاد، والمشاركة في مهرجان الإذاعة والتليفزيون العربي، بحسب ما نقله البيان.

وفي منشور له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عبّر المدير العام لشبكة TRT محمد زاهد صوباجي، عن سعادته بهذا الإنجاز، مشيراً إلى أن الشبكة تولي أهمية كبيرة لتعزيز التعاون الدولي في مجال الإعلام.

وأضاف صوباجي: "نشعر بالفخر لكوننا أصبحنا عضواً شريكاً في اتحاد إذاعات الدول العربية، الذي تأسس عام 1969 وهو من أعرق اتحادات البث في العالم. مبارك لنا جميعا".