سياسة
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تركيا تؤكد تعزيز دورها في إنتاج الصناعات الدفاعية للناتو
أكد رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية، خلوق غورغون، أن تركيا تعمل على مضاعفة مساهمتها في إنتاج الصناعات الدفاعية لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، وذلك في تصريحات عقب لقائه الأمين العام للناتو، مارك روته، في بروكسل.
تركيا تؤكد تعزيز دورها في إنتاج الصناعات الدفاعية للناتو
رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية خلوق غورغون / صورة: AA
16 يناير 2025

وأوضح غورغون، اليوم الخميس، أن تركيا تتبنى نهجاً منفتحاً ومبتكراً للتعاون في قطاع الصناعات الدفاعية، إذ تتشارك منتجاتها مع الدول الصديقة والحليفة من دون الاكتفاء بمنطق البيع والشراء فقط.

وقال المسؤول التركي: "عقدنا اليوم اجتماعاً مثمراً للغاية مع الأمين العام للناتو، وقد ناقشنا التطوير والتنوع والديناميكية في قطاع الصناعات الدفاعية التركي، إلى جانب النطاق الواسع لمنتجاتنا".

وأضاف: "قيّمنا مساهمات تركيا ودعمها لحلف شمال الأطلسي، وخاصة فيما يتعلق بالتصنيع وأمن سلسلة التوريد".

وأشار غورغون إلى أن تركيا صدّرت منتجات دفاعية إلى 180 دولة في العام الماضي، بإجمالي صادرات بلغ 7.1 مليار دولار، إذ كان الجزء الأكبر منها موجّهاً نحو الدول الأوروبية.

كما أوضح أن قطاع الصناعات الدفاعية في تركيا يضم أكثر من 3500 شركة، منها 1600 تُصدر منتجاتها إلى الخارج، مشيراً إلى أن أنظمة الدفاع المتطورة التي تشمل الاتصالات والطائرات المسيّرة وأنظمة القيادة والتحكم، قد حازت اهتمام الأمين العام للناتو.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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