سياسة
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الحوثي: عملياتنا ستستمر إذا واصل الاحتلال حصاره ومجازره في قطاع غزة
أعلن زعيم الحوثيين في اليمن عبد الملك الحوثي، الخميس، أن جماعته ستواكب تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مع مواصلة الجاهزية للإسناد العسكري في حال تراجعت إسرائيل عن الاتفاق.
الحوثي: عملياتنا ستستمر إذا واصل الاحتلال حصاره ومجازره في قطاع غزة
زعيم الحوثيين في اليمن عبد الملك الحوثي / صورة: وسائل إعلام يمنية
16 يناير 2025

جاء ذلك في كلمة متلفزة لزعيم الحوثيين، بثتها قناة المسيرة التابعة للجماعة، غداة إعلان التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بغزة، بوساطة قطرية-مصرية-أمريكية.

وقال الحوثي: "موقفنا فيما يتعلق بالوضع في غزة مرتبط بموقف إخوتنا في الفصائل الفلسطينية، ومستمرون معهم في مرحلة تنفيذ الاتفاق (التي تبدأ) الأحد القادم".

وأضاف: "سنبقى في مواكبة مراحل تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وأي تراجع إسرائيلي أو مجازر وحصار سنكون جاهزين مباشرة للإسناد العسكري للشعب الفلسطيني".

وتابع زعيم الحوثيين: "عملياتنا العسكرية ستستمر إسناداً للشعب الفلسطيني إذا استمر العدو الإسرائيلي في مجازر الإبادة الجماعية والتصعيد قبل تنفيذ الاتفاق".

ومساء الأربعاء، أعلن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن، توصل الوسطاء إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، لافتاً إلى أن تنفيذه سيبدأ الأحد المقبل.

وأوضح رئيس الوزراء القطري أن المرحلة الأولى من الاتفاق مدتها 42 يوماً، وتتضمن الإفراج عن 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل عدد من الأسرى من الفلسطينيين.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 157 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

وعن إجمالي هجمات الجماعة المساندة لغزة، قال الحوثي: "نفذنا عمليات بـ1255 بين صواريخ باليستية ومجنحة وفرط صوتية وطائرات مسيرة، إضافة إلى الزوارق الحربية"، منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023.

واعتبر زعيم الحوثيين أن "العمليات العسكرية لإسناد غزة كانت بسقف عال للارتقاء إلى ما هو أكبر، وكان واضحاً تصاعد عملياتنا في القصف الصاروخي وفي العمليات البحرية، حتى وصلت إلى نتيجة حاسمة بفضل الله".

و"تضامناً مع غزة" بمواجهة الإبادة الجماعية الإسرائيلية، يهاجم الحوثيون منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023 سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر بصواريخ وطائرات مسيّرة كما يهاجمون أهدافاً في إسرائيل.

ورداً على هذه الهجمات، بدأت واشنطن ولندن منذ مطلع 2024 شنّ غارات جوية وهجمات صاروخية على "مواقع للحوثيين" في اليمن، وهو ما قابلته الجماعة بإعلان أنها باتت تعتبر السفن الأمريكية والبريطانية كافة ضمن أهدافها العسكرية، وتوسيع هجماتها إلى السفن المارة بالبحر العربي والمحيط الهندي أو أي مكان تصله أسلحتها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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