سياسة
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"شريك موثوق".. رئيس منغوليا يكشف امتنانه لجهود تركيا في ضمان السلام العالمي
أعرب الرئيس المنغولي أوخنانغين خورلسوخ عن امتنانه للجهود التي تبذلها تركيا على الصعيدين الإقليمي والعالمي لضمان تحقيق السلام. جاء ذلك في مؤتمر صحفي، الخميس، عقده مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.
"شريك موثوق".. رئيس منغوليا يكشف امتنانه لجهود تركيا في ضمان السلام العالمي
الرئيس المنغولي: ممتنون لجهود تركيا في ضمان السلام العالمي / صورة: AA
16 يناير 2025

وأشار خورلسوخ، إلى أن تركيا ومنغوليا تربطهما علاقات تاريخية وعميقة الجذور، معرباً عن سعادته بزيارة أنقرة.

وأضاف أن "إقامة العلاقات على مستوى الشراكة الاستراتيجية من خلال فتح صفحة جديدة بين الشعبين المنغولي والتركي أمر تاريخي".

وتابع: "فتحنا معاً صفحة جديدة في العلاقات بين بلدينا. نرى تركيا التي تتمتع بموقع جغرافي فريد يربط بين آسيا وأوروبا، باعتبارها الدولة الثالثة المجاورة لمنغوليا ونعتبرها شريكاً موثوقاً به".

واستطرد الرئيس المنغولي: "لذلك، فإننا نهدف إلى توسيع وتطوير علاقاتنا وتعاوننا بين بلدينا فيكل المجالات". وأوضح أن تركيا، كشريك، لها مكانة مهمة في التجارة الخارجية لمنغوليا.

وفي هذا السياق، أشار خورلسوخ، إلى أن الجانبين "أجروا مشاورات من أجل تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتحقيق مشاريع وبرامج مشتركة ستكون رمزاً للعلاقات بين البلدين".

وذكر أنهم يعتزمون العمل مع تركيا في مشاريع هيكلة وتطوير جديدة في مجال البناء والاستثمار مثل مطار جديد، ومجمع سياحي في نطاق مشروع مدينة حديثة.

وأشار خورلسوخ، إلى أن الجانبين اتفقا على التعاون في مجالات البنية التحتية، والنقل الجوي، والسكك الحديدية، والخدمات اللوجستية، والزراعة، والثروة الحيوانية، والمنتجات الغذائية، وقطاعات تصنيع الجلود.

وقال إنه واثق بأن "السياسة الخارجية السلمية والمنفتحة والمستقلة والمتعددة الأوجه" التي تنتهجها منغوليا و"الدبلوماسية الرحيمة والإنسانية" التي تنتهجها تركيا ستفيد العالم.

وأعرب الرئيس المنغولي عن رغبتهم في التعاون مع تركيا لضمان السلام في العالم وفي مجالات الدفاع. وأوضح: "نود أن نعرب عن امتناننا للجهود التي تبذلها تركيا على الصعيدين الإقليمي والعالمي لضمان السلام".

وعبر خورلسوخ، عن رغبته في أن تتعزز روابط الصداقة والأخوة بين البلدين لأجيال وأن تتعمق علاقات الصداقة والتعاون إلى الأبد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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