سياسة
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بلينكن: واثق بأن وقف إطلاق النار في غزة سيدخل حيز التنفيذ الأحد
أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يوم الخميس عن ثقته بأن وقف إطلاق النار في غزة سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من يوم الأحد، على الرغم من تأجيل إسرائيل للتصويت في الكابينيت.
بلينكن: واثق بأن وقف إطلاق النار في غزة سيدخل حيز التنفيذ الأحد
بلينكن يعبر عن ثقته بأن وقف إطلاق النار في غزة سيدخل حيز التنفيذ يوم الأحد / صورة: AA
16 يناير 2025

وقال بلينكن للصحفيين خلال إحاطته الصحفية الأخيرة: "أنا واثق، وأتوقع تماماً أن التنفيذ سيبدأ، كما قلنا يوم الأحد".

وفي إشارة إلى انخراطه مؤخراً مع الوسطاء القطريين لحل القضايا المتبقية، أكد بلينكن أنه "واثق جداً" من بدء تنفيذ الاتفاق نهاية هذا الأسبوع.

وأضاف: "ليس من المستغرب تماماً أن مفاوضات كانت صعبة ومحفوفة بالمخاطر، قد تحصل على نهاية غير مؤكدة. نحن نربط هذه النهاية غير المؤكدة بينما نتحدث".

وحول الدور التركي في المفاوضات، أوضح الوزير الأمريكي: "في الأسابيع الأخيرة، ذهبنا إلى جهات فاعلة أخرى، بما في ذلك تركيا والرئيس أردوغان، لاستخدام ثقله وتأثيره لإعادة حماس إلى الطاولة لمحاولة إبرام اتفاق، وقد فعل"

مصدر:TRT عربي - وكالات
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