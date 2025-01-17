سياسة
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غزة.. خطة حكومية قريباً لمساعدة النازحين على العودة
أعلنت الحكومة في غزة أمس الخميس، أنها بصدد نشر "خطة" لتسهيل عودة النازحين من وسط وجنوب القطاع إلى منازلهم في محافظتي غزة وشمال القطاع، مع قرب بدء تنفيذ وقف إطلاق النار الأحد، بعد أكثر من 15 شهراً من الإبادة الإسرائيلية.
غزة.. خطة حكومية قريباً لمساعدة النازحين على العودة
أكثر من مليوني شخص نزحوا داخل قطاع غزة بسبب العدوان الإسرائيلي / صورة: AA
17 يناير 2025

وأوضح مدير المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إسماعيل الثوابتة، أن "الخطة الحكومية ستُعلَن خلال اليومين القادمين، وسترافقها تعليمات وتوجيهات يومية لمساعدة النازحين الفلسطينيين على التعامل مع المراحل المختلفة لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار".

وناشد الثوابتة الفلسطينيين النازحين "التزام البروتوكولات الحكومية، والعودة عبر شارع الرشيد الساحلي غربي قطاع غزة، لضمان سلامتهم وسلامة عائلاتهم".

واضطُرّ أكثر من مليونَي شخص إلى النزوح داخل القطاع، بحسب بيانات المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

ويواجه النازحون ظروفاً قاسية في المدارس والخيام والشوارع، وسط انعدام المياه والطعام وانتشار الأمراض.

ومساء الأربعاء أعلن وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن، نجاح الوسطاء مصر وقطر والولايات المتحدة في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، لافتاً إلى أن تنفيذه يبدأ الأحد المقبل.

يأتي ذلك في اليوم 468 من حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع، التي خلفت بدعم أمريكي أكثر من 157 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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