وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، إصابة 3 فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال، أحدهم طفل، في مخيم عسكر الجديد للاجئين بمدينة نابلس شمالي الضفة، مشيراً إلى أنهم نُقلوا إلى المستشفى.

وأفاد شهود عيان باندلاع مواجهات في المخيم عقب اقتحام قوة إسرائيلية، وإطلاق قنابل الصوت والغاز داخل المخيم.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية قولها إن قوات الاحتلال اقتحمت قرية حارس غرب سلفيت، وداهمت المنازل الواقعة بالقرب من مدخلها الرئيسي، واعتقلت 5 فلسطينيين.

كما أفادت "وفا" بأن عدداً من المستوطنين احتشد بالقرب من المدخل الرئيسي لبلدة دير استيا غرب سلفيت، ورشقوا مركبات المواطنين بالحجارة، ما أدى إلى تضرر عدد منها.

وكان الاحتلال أغلق المدخل الرئيسي للبلدة بالسواتر الترابية منذ أسبوع.

وبموازاة الإبادة بغزة، وسّع جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته كما صعّد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر عن استشهاد 859 فلسطينياً وإصابة نحو 6 آلاف و700، واعتقال 14 ألفاً و300 آخرين، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

فيما خلّفَت الإبادة الإسرائيلية في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 أكثر من 157 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وأعلنت الدوحة الأربعاء، نجاح الوساطة القطرية-المصرية-الأمريكية في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، على أن يبدأ تنفيذه الأحد 19 يناير/كانون الثاني الجاري.​​​​​​​