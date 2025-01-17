وأفادت مصادر مطلعة، ببدء العمل لافتتاح مكتب لـTRT في دمشق، بناءً على تعليمات المدير العام للمؤسسة محمد زاهد صوباجي.

وأشارت المصادر إلى إجراء مباحثات مع وزارة الإعلام السورية بشأن اعتماد المكتب والإجراءات الرسمية.

وبعد الحصول على التصاريح اللازمة، سيبدأ مكتب TRT العمل في دمشق، لينقل التطورات في سوريا للعالم.

ومع افتتاح مكتب TRT في دمشق، سيرتفع عدد مكاتب مؤسسة الإذاعة والتليفزيون التركية في الخارج إلى 19 مكتباً.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق عقب السيطرة على مدن أخرى، لتنتهي بذلك 61 عاماً من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وبتكليف من قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، تدير حكومة برئاسة محمد البشير، مرحلة انتقالية بدأت في اليوم التالي للإطاحة بنظام الأسد (2000-2024).