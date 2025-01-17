وقد حكم على زوجته الثالثة بشرى بيبي بالسجن سبع سنوات في إطار القضية نفسها التي تشمل اختلاس أموال من مؤسسته "القدير تراست"، على ما أعلن القاضي ناصر جواد رنا.

وقد أوقفت بيبي فور صدور الحكم، بينما أكد عمران خان أنه لن يبرم "أي صفقة" مع السلطات بعد صدور الحكم.

وقال خان للصحافيين "لن أعقد أي صفقة، ولن أطلب أي تخفيف" للعقوبة.

وخان مسجون منذ أغسطس/آب 2023 وهو متهم في نحو 200 قضية يقول إنها تأتي بدوافع سياسية ولإبقائه في الحبس.

وكان أفرج عن زوجته بشرى بيبي قبل فترة قصيرة بعد تعليق حكم بالسجن سابق في حقها.