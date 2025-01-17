وقالت القناة 12 العبرية الخاصة، إن إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين من غزة سيبدأ في الساعة 16:00 بتوقيت إسرائيل بعد عصر الأحد.

وتشمل المرحلة الأولى من عملية التبادل التي تستمر 42 يوماً، 33 محتجزاً إسرائيلياً على 7 دفعات، بحيث تبدأ الدفعة الأولى الأحد وتشمل 3 أسرى.

ومن المقرر أن يصدّق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابنيت" اليوم الجمعة على الاتفاق، ومن ثم يمرر إلى الحكومة الإسرائيلية الموسعة.

وفور التصديق على الاتفاق، ستنشر وزارة العدل الإسرائيلية قائمة بأسماء الأسرى الفلسطينيين الذين ستشملهم عملية التبادل لإفساح المجال أمام الإسرائيليين للاعتراض أمام المحكمة العليا.

وبالتزامن مع إطلاق المحتجزين الإسرائيليين في غزة، من المقرر أن تطلق تل أبيب سراح مئات الأسرى الفلسطينيين بمن فيهم محكومون بالسجن المؤبد.

ومساء الأربعاء أعلن وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن، نجاح الوسطاء (مصر وقطر والولايات المتحدة) في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، لافتاً إلى أن تنفيذه يبدأ الأحد المقبل.

وأوضح الوزير أن المرحلة الأولى من الاتفاق مدتها 42 يوماً، وتتضمن الإفراج عن 33 محتجَزاً إسرائيلياً مقابل عدد من الأسرى الفلسطينيين.

ورغم ذلك كثفت إسرائيل هجماتها على قطاع غزة في الأيام الأخيرة، وقتلت منذ لحظة الإعلان عن الاتفاق نحو 101 فلسطيني بينهم 27 طفلاً و31 سيدة، حتى صباح اليوم الجمعة، بحسب الدفاع المدني في غزة.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة بغزة خلّفت أكثر من 157 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنّين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.