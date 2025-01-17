سياسة
2 دقيقة قراءة
إعلام عبري يعلن بدء عملية تبادل الأسرى والمحتجَزين عصر الأحد
أفاد إعلام عبري بأن عملية تبادل الأسرى الفلسطينيين والمحتجزين الإسرائيليين ستبدأ عصر الأحد المقبل، فيما بدأ  الكابينيت جلسة اليوم الجمعة للتصديق على الاتفاق.
إعلام عبري يعلن بدء عملية تبادل الأسرى والمحتجَزين عصر الأحد
عائلات المحتجزين الإسرائيليين في مظاهرات احتجاجية أمام مقر وزارة الدفاع بتل أبيب / صورة: AFP
17 يناير 2025

وقالت القناة 12 العبرية الخاصة، إن إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين من غزة سيبدأ في الساعة 16:00 بتوقيت إسرائيل بعد عصر الأحد.

وتشمل المرحلة الأولى من عملية التبادل التي تستمر 42 يوماً، 33 محتجزاً إسرائيلياً على 7 دفعات، بحيث تبدأ الدفعة الأولى الأحد وتشمل 3 أسرى.

ومن المقرر أن يصدّق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابنيت" اليوم الجمعة على الاتفاق، ومن ثم يمرر إلى الحكومة الإسرائيلية الموسعة.

وفور التصديق على الاتفاق، ستنشر وزارة العدل الإسرائيلية قائمة بأسماء الأسرى الفلسطينيين الذين ستشملهم عملية التبادل لإفساح المجال أمام الإسرائيليين للاعتراض أمام المحكمة العليا.

وبالتزامن مع إطلاق المحتجزين الإسرائيليين في غزة، من المقرر أن تطلق تل أبيب سراح مئات الأسرى الفلسطينيين بمن فيهم محكومون بالسجن المؤبد.

ومساء الأربعاء أعلن وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن، نجاح الوسطاء (مصر وقطر والولايات المتحدة) في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، لافتاً إلى أن تنفيذه يبدأ الأحد المقبل.

وأوضح الوزير أن المرحلة الأولى من الاتفاق مدتها 42 يوماً، وتتضمن الإفراج عن 33 محتجَزاً إسرائيلياً مقابل عدد من الأسرى الفلسطينيين.

ورغم ذلك كثفت إسرائيل هجماتها على قطاع غزة في الأيام الأخيرة، وقتلت منذ لحظة الإعلان عن الاتفاق نحو 101 فلسطيني بينهم 27 طفلاً و31 سيدة، حتى صباح اليوم الجمعة، بحسب الدفاع المدني في غزة.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة بغزة خلّفت أكثر من 157 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنّين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us