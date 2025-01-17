وذكرت لحبيب، في بيان على منصة إكس، الجمعة، أنها ستبلغ وزراء الاتحاد الأوروبي بالرسائل المطمئنة التي سمعتها من السلطات السورية الجديدة.

ولفتت المفوضة الأوروبية إلى أنها ستطَّلع خلال زيارتها على حاجات الشعب السوري من أجل مواصلة الدعم الأوروبي.

وأضافت: "سيقدم الاتحاد الأوروبي مساعدات إنسانية جديدة بقيمة 235 مليون يورو".

وفي وقت سابق الجمعة، ترأست لحبيب وفداً من الاتحاد الأوروبي للقاء الشرع، وفق ما نقلته وكالة "سانا" السورية للأنباء.

وقالت وكالة الأنباء السورية (سانا) على حسابها بمنصة إكس، إن "قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، يلتقي وفد مفوضية الاتحاد الأوروبي برئاسة حاجة لحبيب، مفوضة المساواة والاستعداد وإدارة الأزمات".

ولم تذكر الوكالة فحوى اللقاء، إلا أنه يأتي ضمن سلسلة لوفود عربية وإقليمية ودولية وأممية؛ للاطلاع على رؤية الإدارة السورية.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق بعد مدن أخرى، منهيةً 61 عاماً من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وفي اليوم التالي، أعلن قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، تكليف محمد البشير بتشكيل حكومة جديدة لإدارة المرحلة الانتقالية.