سياسة
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أردوغان: حاضرون في أحداث المنطقة من سوريا إلى غزة ونقف إلى جانب المظلومين
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، أن بلاده حاضرة في جميع أحداث المنطقة، من سوريا إلى غزة، وتقف إلى جانب المظلومين والمضطهدين.
أردوغان: حاضرون في أحداث المنطقة من سوريا إلى غزة ونقف إلى جانب المظلومين
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال كلمة له في تجمع حزبي بولاية قونيا / صورة: AA
17 يناير 2025

وشدد أردوغان، في كلمة خلال اجتماع لحزب العدالة والتنمية في ولاية قونيا وسط البلاد، على أن الجميع يتابع الأحداث الحساسة التي تشهدها المنطقة والعالم، وأشار إلى حدوث تغيرات ذات طابع تاريخي في المنطقة التي تقع تركيا في قلبها.

وقال الرئيس التركي: "نسعى جاهدين لإدار ة هذه الأمور بنجاح بعقلية ورؤية استراتيجية بما يعود بالفائدة على بلدنا".

وأضاف أردوغان: "حاضرون في جميع أحداث المنطقة، من سوريا إلى غزة ونقف إلى جانب المظلومين والمضطهدين".

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق بعد مدن أخرى، منهيةً 61 عاماً من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وفي اليوم التالي، أعلن قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، تكليف محمد البشير بتشكيل حكومة جديدة لإدارة المرحلة الانتقالية.

ومساء الأربعاء، أعلنت قطر نجاحها مع الوسيطين مصر والولايات المتحدة، في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل سيدخل حيز التنفيذ يوم الأحد المقبل.

وبدعمٍ أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة، خلَّفت أكثر من 157 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مذكرتَي اعتقال بحق نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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