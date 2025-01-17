سياسة
3 دقيقة قراءة
ترمب يؤدي اليمين رئيساً للمرة الثانية وسط طقس قاسٍ وإجراءات أمنية مشددة
بعد مرور ثماني سنوات على تنصيبه الأول، سيصبح دونالد ترمب الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة يوم الاثنين المقبل، في مراسم ستقام في العاصمة واشنطن، التي تشهد برنامجاً يمتد لأربعة أيام وسط طقس قطبي متوقع.
ترمب يؤدي اليمين رئيساً للمرة الثانية وسط طقس قاسٍ وإجراءات أمنية مشددة
العاصمة واشنطن تستعد لمراسم تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترمب / صورة: AA Archive
17 يناير 2025

ويؤدي الرئيس المنتخب دونالد ترمب القسَم الرئاسي، ظهر الاثنين، أمام مبنى الكابيتول، وبعد أداء اليمين، سيُلقي الملياردير الجمهوري خطابه الرسمي.

وتُتوقع ظروف جوية قاسية خلال الاحتفالات، إذ تصل درجات الحرارة إلى 12 تحت الصفر يوم الاثنين، مع احتمال تراكم الثلوج يوم الأحد، مما قد يؤثر على سير الفعاليات.

توديع وكلمات

كما سيودّع ترمب الرئيسَ المنتهية ولايته جو بايدن، وكامالا هاريس، نائبة الرئيس والمرشحة الرئاسية التي هزمها في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

لاحقاً، سينضم ترمب إلى العرض التقليدي في الساحة الواسعة، حيث سيكون هناك 7500 مشارك، بمن فيهم مجموعات عسكرية وجامعية وفروسية، قبل وصوله إلى البيت الأبيض.

وينتهي البرنامج مساءً بسلسلة من الحفلات الراقصة المعتادة، ومن المقرر أن يلقي دونالد ترمب ثلاث كلمات.

ويشمل البرنامج حفلاً موسيقياً يوم الأحد، تقدمه فرقة Village People التي اعتادت إحياء فعاليات ترمب، فيما سيحيي حفل الافتتاح مغنية الريف كاري أندروود والتينور كريستوفر ماتشيو.

احتفالات وتشديد أمني

وقبل ذلك، ستدشَّن الاحتفالات مساء السبت، بحفل استقبال وألعاب نارية في أحد نوادي الغولف الذي يقع على بُعد أقل من ساعة من واشنطن، وتحديداً في فيرجينيا في ستيرلينغ.

ومن أهم نقاط البرنامج، الاجتماع الذي سيجري تنظيمه بعد ظهر الأحد في واشنطن، حيث يتحدث الرئيس المنتخب أيضاً أمام الآلاف من أنصاره، ويُختتم حفل التنصيب في الكاتدرائية الوطنية، الثلاثاء.

وتشهد واشنطن استنفاراً أمنياً غير مسبوق، انتشر خلاله نحو 25 ألف عنصر أمني من الشرطة والجيش، مع وضع حواجز بطول 48 كيلومتراً، وقناصة على الأسطح، وطائرات مُسيرة.

وأكدت إدارة الأمن أن الخطة الأمنية أكثر تشديداً مقارنةً بتنصيب عام 2017، وسط توقعات لتظاهرات متوسطة الحجم.

ضيوف ترمب

وسيحضر الحدث عدد من المليارديرات في مجال التكنولوجيا، مثل إيلون ماسك، وجيف بيزوس، ومارك زوكربيرغ.

كما أكدت شخصيات سياسية يمينية بارزة حضورها، من بينها رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، والمجري فيكتور أوربان، إلى جانب الفرنسيين ماريون ماريشال وإريك زمور، والبريطاني نايجل فاراج، وأحد قادة حزب "البديل من أجل ألمانيا" تينو شروبالا.

في المقابل، ستغيب ميشيل أوباما ونانسي بيلوسي عن المراسم، فيما سيشارك باراك أوباما، الرئيس الأسبق الذي خلفه ترمب في ولايته الأولى.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us