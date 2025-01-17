سياسة
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أردوغان: لن نشعر بالأمان التام ما دام في سوريا إرهابيون انفصاليون
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء الجمعة، إنه لا يمكن لتركيا أن تشعر بالأمان التام "ما دام هناك إرهابيون انفصاليون يحملون السلاح في سوريا".
أردوغان: لن نشعر بالأمان التام ما دام في سوريا إرهابيون انفصاليون
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال المؤتمر الإقليمي الثامن لحزبه في قيصري / صورة: AA
17 يناير 2025

جاء ذلك في كلمة ألقاها، الجمعة، خلال مشاركته في المؤتمر الاعتيادي لحزب العدالة والتنمية بولاية قيصري وسط تركيا.

وأكد أردوغان أن الشعب السوري يمضي قدماً بخطوات ثابتة نحو تشكيل حكومة جديدة تحدد مستقبله، ولفت إلى أن هدف تركيا هو تصفية جميع التنظيمات الإرهابية في سوريا بسلاسة أو بالقوة.

وأضاف الرئيس التركي: "لا يمكن أن نشعر بالأمان التام ما دام هناك إرهابيون انفصاليون يحملون السلاح في سوريا"، وشدد على ضرورة أن يلقي تنظيم "PKK" الإرهابي سلاحه ويفكك كوادره.

وقال أردوغان إن الجهات التي حوَّلت سوريا والمنطقة إلى جحيم عبر مسرحية تنظيم "داعش" الإرهابي في الماضي القريب، تحاول اليوم تطبيق المؤامرة نفسها مجدداً، وشدد الرئيس التركي قائلاً: "لكنهم لن ينجحوا هذه المرة".

وبيّن أردوغان أن تنظيم YPG/ PKK الإرهابي سيُرمى في سلة المهملات "شأنه شأن أي كيان خدم أجندات الآخرين وانتهى تاريخ صلاحيته"، وأكمل: "إما أن يلقوا (إرهابيو YPG) أسلحتهم طوعاً وإما سيُجبَرون على ذلك"، وزاد: "سنثبت أنه لا مكان للإرهاب ولا للآلام في مئوية تركيا".

وتنفّذ تركيا عمليات لمكافحة تنظيم PKK الإرهابي الذي يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط في عدة دول في المنطقة بينها سوريا والعراق وإيران.​​​​​​​

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق بعد مدن أخرى، منهيةً 61 عاماً من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وفي اليوم التالي، أعلن قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، تكليف محمد البشير بتشكيل حكومة جديدة لإدارة المرحلة الانتقالية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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