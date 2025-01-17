وأوضحت الوزارة على موقعها الرسمي أنه "لن يُفرج عن المعتقلين قبل الساعة 16:00 مساء بتوقيت تل أبيب 14:00 (ت.غ) من الأحد".

وتضمنت القائمة بمعظمها أسيرات (النسبة الكبرى) وشباناً صغاراً دون 25 عاماً، وشملت عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين النائبة خالدة جرار.

ومن بين المزمع الإفراج عنهن شقيقة الشهيد صالح العاروري دلال خصيب (61 عاماً) من بلدة عارورة قضاء رام الله.

وتضمنت القائمة الصحفية بشرى الطويل (32 عاماً) التي سيُفرَج عنها للمرة الثانية في صفقة بعد أن أُفرج عنها للمرة الأولى في صفقة شاليط (2011)، وهي ابنة القيادي في حماس جمال الطويل، رئيس بلدية البيرة الأسبق.

وفي وقت سابق الجمعة، صدّق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت)، على اتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين في قطاع غزة.

وقال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: "بعد دراسة الجوانب السياسية والأمنية والإنسانية كافة، وبناءً على إدراك أن الصفقة المقترحة تدعم تحقيق أهداف الحرب، أوصت اللجنة الوزارية لشؤون الأمن القومي (المجلس السياسي الأمني) الحكومة بالموافقة على المخطط المقترح".

من جهتها، قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن 3 من أعضاء "الكابينت" الذي يضم 11 وزيرا صوَّتوا ضد الاتفاق، وهم وزراء المالية بتسلئيل سموتريتش، والأمن القومي إيتمار بن غفير، والتعاون الإقليمي من حزب "الليكود" دافيد أمسالم.

بدورها، أشارت هيئة البث الرسمية إلى أن اجتماع الكابينت اتخذ قراراً يقضي بالعودة إلى القتال المكثف، في حال لم تُنفَّذ المرحلتان الثانية والثالثة من الصفقة.

ووفق الهيئة، أضاف الكابينت "أمن الضفة الغربية" بوصفه أحد أهداف الحرب.

ومساء الأربعاء، أعلن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن، نجاح الوسطاء في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، لافتاً إلى أن تنفيذه سيبدأ الأحد المقبل.

وأوضح ابن عبد الرحمن، أن المرحلة الأولى من الاتفاق مدتها 42 يوماً، وتتضمن الإفراج عن 33 محتجزاً إسرائيلياً من الأحياء ورفات الموتى مقابل عدد (لم يذكره) من الأسرى الفلسطينيين.

ورغم التوصل إلى الاتفاق كثَّفت إسرائيل هجماتها على قطاع غزة في الأيام الأخيرة، وقتلت منذ لحظة إعلانه 116 فلسطينياً بينهم 30 طفلاً و32 سيدة، حتى عصر الجمعة، حسب الدفاع المدني في غزة.

وبدعمٍ أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة، خلَّفت أكثر من 157 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.