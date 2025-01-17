وفي كلمته خلال المؤتمر الصحفي، أشاد بوتين بالروابط القوية بين روسيا وإيران، وأشار إلى أن الاتفاقية الموقَّعة ستنقل هذه العلاقات إلى مستويات جديدة.

وقال بوتين: "الاتفاقية الحالية تحدد أهدافاً طموحة لتعميق التعاون الثنائي على المدى الطويل. إنها بالفعل اتفاقية رائدة وتهدف إلى خلق الظروف اللازمة للتنمية المستقرة والمستدامة لروسيا وإيران"، وأكد أن روسيا وإيران شريكان مهمان في مجالات التجارة والتمويل والاستثمار.

وأشار بوتين إلى أن معظم التجارة المتزايدة بين البلدين تجري بالعملات المحلية. وأضاف أن البلدين يعملان على مواءمة أنظمة الدفع المالي الخاصة بهما. وأوضح أنهم يتوقعون دخول اتفاقية التجارة الحرة بين إيران والاتحاد الاقتصادي الأوراسي حيز التنفيذ بالكامل قريباً.

في هذا الصدد، قال الرئيس الروسي: "تطوير ممر شمال-جنوب، يفتح فرصاً جديدة. ما زلنا نبحث مسائل تتعلق ببناء قسم من خط السكك الحديدية بوصفه جزءاً من هذا الممر"، وتابع: "تنفيذ هذا المشروع سيسهم في إنشاء طريق لوجيستي يربط مواني إيران بكلٍّ من روسيا وبيلاروسيا".

وأشار بوتين إلى أنهم أجروا مناقشات حول "نقل الغاز الروسي إلى إيران"، وأوضح: "سنبدأ بكميات صغيرة تبلغ نحو ملياري متر مكعب في البداية، ومن ثم يمكن أن تصل إلى 55 مليار متر مكعب"، ولفت إلى وجود أفق للتعاون في مجال النفط بين البلدين.

جدير بالذكر أن إيران تعد إحدى الدول المصدِّرة للغاز، وتملك ثاني أكبر احتياطي للغاز الطبيعي في العالم بعد روسيا.

التطورات في الشرق الأوسط

وأشار بوتين إلى أنه بحث مع نظيره الإيراني التطورات الأخيرة في سوريا، مؤكداً دعمهما حلاً شاملاً يستند إلى احترام سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها.

وقال: "مستعدّون لتقديم الدعم اللازم للشعب السوري في ما يتعلق بتطبيع الأوضاع، وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة، وبدء عملية الحل الشامل بعد انتهاء النزاعات".

وأضاف: "نؤمن بضرورة أن يحدد السوريون مستقبل بلادهم من خلال الحوار، ونتمنى بصدق أن يتغلب الشعب السوري بنجاح على جميع التحديات المرتبطة بالفترة الانتقالية".

من جهته، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن الاتفاق مع روسيا "سينشِّط روابطنا ويُعززها"، وسيشكل "أساساً متيناً" للعلاقات بين البلدين.

ودعا بزشكيان خلال مؤتمره الصحفي المشترك مع بوتين إلى "مفاوضات وسلام" بين موسكو وكييف بعد ثلاث سنوات من بدء الحرب. وأشارت ترجمة روسية سابقة لتصريحاته إلى "تسوية سياسية" للنزاع.

وبخصوص الاتفاق بين إسرائيل وحماس، قال مسعود بزشكيان: "نأمل أن يجري التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة، وأن تنتهي الأعمال العدائية على هذه الأرض".

من جهته، شدد بوتين على أهمية زيادة حجم المساعدات الإنسانية المقدَّمة لغزة بموجب الاتفاق، وقال: "نأمل أن تسهم كل هذه الجهود في تحسين الأوضاع الإنسانية في غزة وتحقيق الاستقرار على المدى الطويل".

في الوقت نفسه، شدد الرئيس الروسي على عدم إضعاف المبادرات الرامية إلى إيجاد حل شامل للقضية الفلسطينية-الإسرائيلية وفق الأسس الدولية، وأردف: "وهذا يشمل إقامة دولة فلسطينية تعيش بسلام وأمان إلى جانب إسرائيل".