سياسة
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هيئة شؤون الأسرى والمحررين: خلل بقائمة إسرائيل للأسرى المقرر الإفراج عنهم
قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، الجمعة، إن قائمة المعتقلين المقرر الإفراج عنهم، التي نشرت على موقع وزارة العدل الإسرائيلية فيها "خلل واضح".
هيئة شؤون الأسرى والمحررين: خلل بقائمة إسرائيل للأسرى المقرر الإفراج عنهم
هيئة شؤون الأسرى والمحررين: خلل بقائمة إسرائيل للأسرى المقرر الإفراج عنهم / صورة: AA
17 يناير 2025

وفي وقت سابق الأحد، أعلنت وزارة العدل الإسرائيلية قائمة تضم 95 معتقلاً فلسطينياً من المقرر الإفراج عنهم الأحد المقبل، ضمن المرحلة الأولى من اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم هيئة الأسرى ثائر شريتح، في بيان، إن "تلك القائمة تحتوي على خلل واضح، يتمثل بوجود أسماء أسيرات مفرج عنهن (لسن أسيرات حالياً)، كما جرى نشر تواريخ ميلاد لعشرة أسرى دون ذكر أي بيانات إضافية عنهم".

وأوضح أنهم لا يثقون بالبيانات التي تنشرها "سلطات الاحتلال الإسرائيلي وإدارة سجونها".

ودعا شريتح، وسطاء الصفقة في قطر ومصر، إلى "وضع حد لهذه التجاوزات الإسرائيلية، وعدم إعطاء سلطات الاحتلال أي مساحة لممارسة أي خروقات تخلق إرباكاً في الشارع الفلسطيني، ولدى عائلات الأسرى".

وفي وقت سابق الجمعة، نشرت وزارة العدل الإسرائيلية قائمة تضم 95 معتقلاً فلسطينياً من المقرر الإفراج عنهم الأحد المقبل، ضمن المرحلة الأولى من اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وشملت القائمة عضوة المجلس التشريعي الفلسطيني (سابقاً) عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين خالدة جرار. كما تضمنت في معظمها أسيرات (النسبة الأكبر) وشباناً صغاراً دون الـ25 عاماً.

ومساء الأربعاء، أعلن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن، نجاح الوسطاء في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بقطاع غزة، لافتاً إلى أن تنفيذه سيبدأ الأحد المقبل.

وأوضح بن عبد الرحمن، أن المرحلة الأولى من الاتفاق مدتها 42 يوماً، وتتضمن الإفراج عن 33 محتجزاً إسرائيلياً من الأحياء ورفات الموتى مقابل عدد (لم يذكره) من الأسرى الفلسطينيين.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 157 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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