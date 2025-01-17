سياسة
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رئيس الوزراء اللبناني: الأجواء إيجابية وإعلان أسماء أعضاء الحكومة قريباً
أكد رئيس الوزراء اللبناني المكلف نواف سلام، مساء الجمعة، أن أجواء مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة "أكثر من إيجابية"، مشيراً إلى أنه سيعلن "قريباً" أسماء الوزراء.
رئيس الوزراء اللبناني: الأجواء إيجابية وإعلان أسماء أعضاء الحكومة قريباً
نواف سلام: الأجواء إيجابية وإعلان أسماء وزراء الحكومة قريباً / صورة: AFP
17 يناير 2025

أفاد بذلك سلام، في مؤتمر صحفي مقتضب عقب اجتماع عقده مع الرئيس جوزاف عون، في قصر بعبدا الرئاسي شرق بيروت، وفق وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

وأضاف: "زرت فخامة الرئيس اليوم (الجمعة) بعد لقائي مع دولة الرئيس نبيه بري (رئيس مجلس النواب)، وأكرر أننا سنعمل 7 أيام في الأسبوع، ولمدة 24 ساعة يومياً، لإنجاز تشكيل الحكومة وإطلاق ورشة العمل الإنقاذية المطلوبة".

ووفق وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، اتفق عون وسلام، على ضرورة "الإسراع في تشكيل الحكومة، خصوصاً في ظل الأجواء الإيجابية".

وأشار سلام، إلى أن "الأجواء أكثر من إيجابية لدى كل الكتل وعند الرئيس بري أيضاً". وأردف: "أكرر ما قلته بعد لقائي رئيس مجلس النواب أن ما يجمع بيني وبينه هو الدستور وميثاق الطائف".

وفي رده على سؤال حول ما إذا ستكون ولادة الحكومة متأخرة قال: "جرى تكليفي حديثاً، وبمجرد القول إنني سأعمل على مدار الساعة، فهذا يعني أنه سيكون هناك مشروع تشكيلة حكومية في أسرع وقت ممكن".

ولفت سلام، إلى أنه "تباحث مع الرئيس عون في الخطوط العريضة للحكومة المنوي تشكيلها، لجهة عددها ونوعيتها والثوابت التي يجب أن تحملها".

والاثنين، استدعى عون القاضي سلام، رئيس محكمة العدل الدولية، لتكليفه تشكيل حكومة جديدة للبلاد، بعد نيله 84 صوتاً من أصل 128 نائباً.

وجرت العادة في لبنان على أن يتولى رئاسة الوزراء مسلم سني، ورئاسة الجمهورية مسيحي ماروني، ورئاسة مجلس النواب مسلم شيعي.

وبعد شغور تجاوز عامين جراء خلافات سياسية، انتخب البرلمان في 9 يناير/كانون الثاني الجاري، عون رئيساً للبلاد بأغلبية 99 نائباً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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