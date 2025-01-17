وفي كلمته خلال برنامج "TRT World Citizen " الجمعة، قال ألطون إن "مفهوم "عادية الشر" الذي صيغ للتعبير عن جرائم الحرب التي ارتكبت في تلك الفترة في ألمانيا النازية، أصبح مفهوماً يمكن رؤيته اليوم أيضاً".

وأضاف: "اليوم، كان يجري استخدام هذا المفهوم للتعبير عن الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل في فلسطين، وسياسة الإبادة الجماعية التي توسعت فيها، وصمت العالم أجمع، والعديد من الحكومات الغربية".

وتابع: "رغم كل ما يجري ويسيل من دماء فإن هذا الشر أصبح أمراً عادياً وطبيعياً في نظر النظام الدولي. وعندما ننظر إلى ما يجري في فلسطين، نجد أن هذا الشر قد صدم ضمير الإنسانية".

وأكد أن "وسائل الإعلام هي المجال الذي يجب أن نناضل فيه من أجل الخير، والحقوق، والحقيقة".

وأشار ألطون إلى أنه في المقام الأول "علينا أن نناضل من أجل جعل الفضاء الإعلامي فضاء للمعلومة الحقيقية وليس المعلومات المشوهة".

وقال: "نخوض نضالاً قوياً للدفاع عن المظلومين ومن أجل الإنسانية، الرئيس أردوغان امتلك الشجاعة وأثبت في عدة مواقف أنه في الجانب الصحيح من التطورات الحالية".

وأشار إلى أن تركيا لعبت دوراً في حل عدد من الأزمات التي تعيشها المنطقة وعدد من مناطق العالم.