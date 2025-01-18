سياسة
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بعد الكابينت بساعات.. الحكومة الإسرائيلية تصدّق على اتفاق غزة
صدّقت الحكومة الإسرائيلية، ليلة الجمعة-السبت، على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى، وفق هيئة البث العبرية (رسمية).
بعد الكابينت بساعات.. الحكومة الإسرائيلية تصدّق على اتفاق غزة
الحكومة الإسرائيلية تصدّق على اتفاق غزة / صورة: AP
18 يناير 2025

جاء ذلك بعد ساعات من تصديق المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) على الاتفاق ذاته.

وبحسب الإجراءات القانونية المعتمدة في إسرائيل، تتبقى خطوة واحدة قبل أن يصبح الاتفاق جاهزاً للتطبيق الأحد، وهي فتح المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية في البلاد) باب تقديم الطعون أمام الإسرائيليين ضد الإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين المشمولين في الاتفاق.

ورغم أن المدة المخصصة لتقديم الطعون عادة تكون 48 ساعة، فإن هناك اتجاهاً لتقليصها إلى 6 ساعات فقط، وفق وسائل إعلام عبرية، لضيق الوقت المتاح قبل دخول الاتفاق حيز التنفيذ رسمياً.

والطعون، التي قد تُرفع إلى المحكمة العليا، غالباً ما تكون رمزية وغير فعالة، إذ تعتبر المحكمة أن قرارات الحكومة في هذا الشأن سياسية وليست خاضعة للتقييم القانوني.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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