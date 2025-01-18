وفي إقراره بالذنب، اعترف آصف وليام رحمن (34 عاماً) الذي عمل في (CIA) منذ عام 2016، أنه نزل "دون سند من القانون" معلومات سرية وطبعها ووزعها مرات عدة، منها بضع معلومات في 2024.

وجاء في ملفات المحكمة المتعلقة بالقضية أنه في ربيع 2024 طبع رحمن 5 وثائق مصنفة على أنها "سرية وشديدة السرية" من جهاز الكمبيوتر الخاص بالعمل وأخذها إلى المنزل، ثم نسخها وعدلها وشاركها مع أشخاص لا يحق لهم قانوناً تلقيها.

وفي المرة الثانية، في خريف 2024، ذكرت ملفات المحكمة أنه طبع 10 وثائق أخرى مصنفة على أنها "شديدة السرية"، وأخذها إلى منزله وشاركها مع آخرين. وجاء في ملفات المحكمة أنه في 17 أكتوبر/تشرين الأول 2024، طبع رحمن وثيقتين أخريين تتعلقان بخطط إسرائيلية لضرب إيران.

وظهرت الوثائق في وقت لاحق على الإنترنت بعد أن نشرها حساب "ميدل إيست سبكتيتور" المؤيد لإيران على تليغرام. وقُدمت هذه القضية إلى المحكمة الجزئية للمنطقة الشرقية من فرجينيا. ومن المقرر أن يصدر الحكم على رحمن في 15 مايو/أيار القادم.

وبعد إرجائه بسبب التسريبات، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في 26 أكتوبر/تشرين الأول 2024 شن هجوم بمقاتلات حربية على إيران، التي قالت إنها تصدت بنجاح "لمحاولات الكيان الصهيوني مهاجمة بعض النقاط في طهران والبلاد"، وأسفر الهجوم عن مقتل 4 جنود ومدني واحد، حسب بيانات رسمية.

وجاء الهجوم الإسرائيلي على خلفية إطلاق إيران أكثر من 180 صاروخاً على إسرائيل مطلع الشهر ذاته.