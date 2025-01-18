سياسة
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وزير الخارجية التركي يلتقي الرئيس الأذربيجاني في باكو
التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان اليوم السبت، الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، في إطار زيارته الرسمية إلى باكو.
وزير الخارجية التركي يلتقي الرئيس الأذربيجاني في باكو
وزير الخارجية التركي يلتقي الرئيس الأذربيجاني في باكو/ صورة: إكس / Others
18 يناير 2025

ونشر وزير الخارجية التركي صورة على حسابه في منصة إكس، تجمعه بالرئيس الأذربيجاني إلهام علييف.

ومن المنتظر أن يعقد فيدان لقاء مع نظيره الأذربيجاني جيهون بيراموف في وقت لاحق، لبحث قضايا سياسية وعسكرية ثنائية، وملفات تتعلق بالاقتصاد والتجارة والمواصلات والطاقة.

كما سيبحث اللقاء سبل الوصول بحجم التجارة بين البلدين إلى هدفهما البالغ 15 مليار دولار، ومواصلة تطوير التعاون في جميع المجالات، وبخاصة الثقافة والسياحة والصحة والتعليم والزراعة.

ومن المتوقع أن يتبادل الجانبان وجهات النظر بشأن قضايا إقليمية ودولية، خصوصاً عملية السلام بين أذربيجان وأرمينيا، فضلاً عن التطورات في سوريا وقطاع غزة وأوكرانيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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