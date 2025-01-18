ونشر وزير الخارجية التركي صورة على حسابه في منصة إكس، تجمعه بالرئيس الأذربيجاني إلهام علييف.

ومن المنتظر أن يعقد فيدان لقاء مع نظيره الأذربيجاني جيهون بيراموف في وقت لاحق، لبحث قضايا سياسية وعسكرية ثنائية، وملفات تتعلق بالاقتصاد والتجارة والمواصلات والطاقة.

كما سيبحث اللقاء سبل الوصول بحجم التجارة بين البلدين إلى هدفهما البالغ 15 مليار دولار، ومواصلة تطوير التعاون في جميع المجالات، وبخاصة الثقافة والسياحة والصحة والتعليم والزراعة.

ومن المتوقع أن يتبادل الجانبان وجهات النظر بشأن قضايا إقليمية ودولية، خصوصاً عملية السلام بين أذربيجان وأرمينيا، فضلاً عن التطورات في سوريا وقطاع غزة وأوكرانيا.