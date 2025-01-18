وأفادت مصادر طبية باستشهاد 5 فلسطينيين من عائلة واحدة جراء قصف مروحية إسرائيلية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم، خيمة تؤوي نازحين في منطقة مواصي القرارة شمال غرب خان يونس، جنوبي القطاع.

وارتفعت حصيلة الشهداء منذ إعلان الاتفاق مساء الأربعاء إلى 122 فلسطينياً، بينهم 33 طفلاً و33 امرأة، حسب جهاز الدفاع المدني في غزة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بارتكاب الاحتلال الإسرائيلي 3 مجازر وصل منها إلى المستشفيات 23 شهيداً و83 مصاباً خلال آخر 24 ساعة، ما يرفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 46899 شهيداً و110725 مصاباً منذ 7 أكتوبر 2023

وقصف جيش الاحتلال بالمدفعية وعبر الطائرات بلدة عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس. فيما أطلقت زوارق الاحتلال النار غربي المدينة، مما أدى إلى إصابة امرأة فلسطينية. كما أطلقت آليات الاحتلال قنابل إنارة في أجواء غرب مدينة رفح المجاورة، فيما قصفت المروحيات وسط وشمال المدينة.

وفي المحافظة الوسطى، قصفت مسيَّرة إسرائيلية من نوع "كواد كابتر" بقنبلة منزلاً في محيط مستشفى العودة بمخيم النصيرات، مما أدّى إلى اشتعال النيران بداخله، وفق شهود عيان. وأشار الشهود إلى أن آليات الجيش قصفت شمال غرب مخيم النصيرات بشكل متقطع.

وفي شمال غزة، قصفت آليات الاحتلال مناطق متفرقة، بينما أطلق سلاح البحرية نيرانه صوب المناطق المحاذية للشاطئ في المنطقة الغربية.

وقال شهود عيان إن جيش الاحتلال يواصل أعمال تفجير مبانٍ سكنية في مناطق متفرقة من جباليا مع استمرار العملية العسكرية المكثفة بمحافظة الشمال منذ أكثر من 3 أشهر.

قتل 35 طفل يومياً

في السياق ذاته، كشف المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، جيمس إلدر، في مؤتمر صحفي بجنيف أمس الجمعة، أنه "حسب البيانات الطبية فإن 15 ألف طفل قتلوا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023"، جراء العدوان الإسرائيلي. وأوضح إلدر أن "هذا يعني قتل 35 طفلاً في اليوم الواحد طوال 14 شهراً".

ومساء الأربعاء، أعلنت قطر نجاحها مع الوسيطين مصر والولايات المتحدة في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة يبدأ تنفيذه الأحد المقبل، موضحة أن المرحلة الأولى منه مدتها 42 يوماً وتتضمن الإفراج عن 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل عدد لم تعلنه من الأسرى من الفلسطينيين.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة بغزة، خلّفَت أكثر من 157 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمُسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.