سياسة
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الاحتلال يعترض صاروخاً أطلق من اليمن.. ويعلق الرحلات بمطار بن غوريون
زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت، اعتراض صاروخ أطلق من اليمن عقب تفعيل صفارات الإنذار في القدس ومنطقة تل أبيب (وسط). فيما أفاد إعلام عبري بإغلاق مطار بن غوريون وتعليق الرحلات الجوية لمدة قصيرة.
الاحتلال يعترض صاروخاً أطلق من اليمن.. ويعلق الرحلات بمطار بن غوريون
تعليق الرحلات بمطار بن غوريون في تل أبيب بسبب صواريخ أطلقت من اليمن / صورة: AFP
18 يناير 2025

وقال جيش الاحتلال في بيان على منصة إكس: "عقب تفعيل صفارات الإنذار قبل قليل في عدة مناطق بالبلاد، اعترض سلاح الجو صاروخاً أطلق من اليمن".

وكانت الجبهة الداخلية الإسرائيلية قد أعلنت تفعيل صفارات الإنذار في القدس، ومنطقة "غوش دان" (تل أبيب الكبرى)، للتحذير من سقوط صواريخ.

وأفادت القناة "12" العبرية الخاصة بـ"إغلاق مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب أمام عمليات الإقلاع والهبوط مدة قصيرة عقب دوي صفارات الإنذار".

من جانبها، نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن جهاز الإسعاف الإسرائيلي "نجمة داوود الحمراء"، أنها لم تتلق بلاغات تفيد بوقوع إصابات.

و"تضامناً مع غزة"، باشرت جماعة الحوثي منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023 استهداف سفن شحن مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر بصواريخ ومسيّرات، إضافةً إلى شن هجمات على أهداف داخل إسرائيل.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أسفرت الإبادة الإسرائيلية بدعم أمريكي في غزة عن أكثر من 157 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمُسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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