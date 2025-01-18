سياسة
2 دقيقة قراءة
وزيرا خارجية تركيا وأذربيجان يبحثان مستجدات هدنة غزة ودعم سوريا
ناقش وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، مع نظيره الأذربيجاني جيهون بيرموف، مستجدات الأوضاع في فلسطين وسوريا إلى جانب العلاقات الثنائية بين البلدين. وأعرب الجانبان عن أملهما في استدامة وقف إطلاق النار في غزة وعودة جميع الفلسطينيين إلى أراضيهم.
وزيرا خارجية تركيا وأذربيجان يبحثان مستجدات هدنة غزة ودعم سوريا
مؤتمر صحفي مشترك بين وزيري الخارجية التركي والأذربيجاني بالعاصمة باكو / صورة: AA
18 يناير 2025

وقال فيدان، في مؤتمر صحفي مشترك مع بيرموف بالعاصمة باكو: "تركيا القوية هي أذربيجان القوية، وأذربيجان القوية هي تركيا القوية".

وأشار إلى أن البلدين وقفا جنباً إلى جنب في أصعب الأوقات، مؤكداً أن "تركيا وأذربيجان ستواصلان بكل إمكانياتهما وحدتهما بوصفهما بلدين شقيقين".

وفي هذا السياق، قال الوزير التركي إنه جرى خلال الزيارة توقيع 15 اتفاقية في عدة مجالات أهمها الطاقة، منوهاً بأن تركيا وأذربيجان تقدمان إسهاماً مهماً لأمن الطاقة في أوروبا.

وعلى صعيد التطورات في فلسطين، قال فيدان إنه ناقش مع نظيره الأذربيجاني المستجدات الأخيرة، وأعرب عن سعادته بعقد اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وإيصال المساعدات الإنسانية.

كما أعرب عن أمله في استدامة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وعودة جميع الفلسطينيين إلى أراضيهم، مشدداً على أنه "لا سلام ولا استقرار في المنطقة دون حلول جذرية مبنية على حل الدولتين".

من جهته، قال بيرموف إنه تبادل مع نظيره التركي وجهات النظر حول القضايا الثنائية والمستجدات العالمية.

وأكد أهمية تطوير العلاقات بين البلدين، مشيراً في هذا السياق إلى أن قرابة 4 آلاف شركة تركية تعمل في مختلف مدن أذربيجان.

وفي ما يتعلق بالملف السوري، أكد بيرموف أن أنقرة وباكو مستعدتان لتقديم الدعم الدبلوماسي الكامل للإدارة الجديدة بدمشق كي تصبح سوريا طرفاً فاعلاً في النظام الدولي.

وأفاد بأنه "ستتشكل هيئة وزارية لمناقشة إعادة العلاقات مع سوريا".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us