وتعليقاً على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، قال أردوغان في كلمة بفاعلية لحزبه "العدالة والتنمية" بولاية أضنة جنوبي البلاد: "لم تتمكن إسرائيل من كسر إرادة المقاومة لدى أشقائنا في غزة رغم الإبادة والمجازر على مدار 467 يوماً".

وأضاف: "باسم بلادي وأبناء شعبي وباسم حزبنا العدالة والتنمية أحيي مجدداً أشقاءنا الغزيين".

ولفت الرئيس التركي إلى أن لدى إسرائيل وبخاصة (حكومة بنيامين) نتنياهو سجلاً حافلاً في انتهاكات وقف إطلاق النار، وتابع: "لكن يجب عدم السماح بذلك هذه المرة".

وأشار إلى أن تركيا ستواصل نضالها بشكل متزايد لمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية (بحق الفلسطينيين) واحداً تلو الآخر.

ومن المقرر أن يدخل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ الساعة 8:30 بالتوقيت المحلي الفلسطيني من صباح الأحد، وفق ما أعلنه متحدث الخارجية القطري ماجد الأنصاري على منصة إكس.

في سياق منفصل، أشار الرئيس أردوغان إلى انهيار مشروع تقسيم سوريا إلى 3 أجزاء. وقال إن تركيا تقدم جميع التسهيلات اللازمة للسوريين من أجل العودة الطوعية دون إرغام أحد على ذلك.

وتابع الرئيس التركي بأن النظام السوري المنهار ارتكب مجازر جماعية بحق شعبه، مذكّراً بأنه "منذ أول يوم من الأزمة السورية اتبعنا سياسة تليق بنا وبآبائنا وأجدادنا، وفتحنا أحضاننا وحدودنا ومعابرنا أمام المظلومين وشاركناهم طعامنا وشرابنا".