وقالت الشرطة في بيان إنها تلقّت "بلاغات عن حادث إطلاق نار في شارع (لبونتين) بتل أبيب، إذ تبين أن شاباً هاجم إسرائيلياً بسكين وأصابه بجروح خطيرة".

وأضاف البيان: "أحد المارين المسلحين الذين كانوا بالقرب من الموقع أطلق النار على المهاجم وحيّده".

بدورها، كشفت هيئة البث العبرية (رسمية) أنّ المنفذ فلسطيني من مدينة طولكرم (شمالي الضفة الغربية)، وأصيب بجروح خطيرة.

وفي وقت سابق من السبت، أعلنت الشرطة، في بيان أوليّ، أن "عملية إطلاق نار وقعت وسط تل أبيب"، قبل التأكيد لاحقاً أنها عملية طعن.

وتأتي عملية الطعن عشية دخول وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس، حيز التنفيذ، وفق ما أعلنته قطر الأربعاء.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة خلّفت أكثر من 157 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

بموازاة الإبادة بغزة، وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته كما صعّد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر عن استشهاد 859 فلسطينياً وإصابة نحو 6 آلاف و700، واعتقال 14 ألفاً و300 آخرين، وفق معطيات رسمية فلسطينية.