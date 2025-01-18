سياسة
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أردوغان: لن نتهاون مع التنظيمات الإرهابية في سوريا وسنحل مشكلتها جذرياً
شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أن بلاده لن تتهاون مطلقاً تجاه تنظيم "YPG" الإرهابي الذي يحتل ثلث مساحة سوريا، وستتخذ قريباً خطوات لحل هذه المشكلة جذرياً، لافتاً إلى أن "مؤامرة المئة عام" في المنطقة تتفكك وتنفتح أبواب عصر جديد يسوده الرخاء.
أردوغان: لن نتهاون مع التنظيمات الإرهابية في سوريا وسنحل مشكلتها جذرياً
الرئيس التركي يعتبر أن أبواب عصر جديد يسوده الرخاء تتفتح في المنطقة / صورة: AA
18 يناير 2025

جاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس التركي، اليوم السبت، خلال مشاركته في المؤتمر الاعتيادي الثامن لحزب العدالة والتنمية في ولاية مرسين جنوبي تركيا.

وقال أردوغان إن تركيا لن تتهاون على الإطلاق تجاه تنظيم "YPG" الإرهابي الذي يحتل ثلث مساحة سوريا وستتخذ قريباً خطوات لحل هذه المشكلة جذرياً.

وأضاف: "مصممون على منع تنفيذ سيناريوهات جديدة في سوريا، إما من خلال نزع سلاح التنظيمات الإرهابية أو القضاء عليها".

وتابع: "انتهى عصر من كان يصول ويجول في المنطقة باتباع سياسة فرق تسد طوال قرن من الزمن". ومضى قائلاً: "مؤامرة المئة عام في المنطقة تتفكك ورياح الأخوّة والسلام تهب وتُفتح أبواب عصر جديد يسوده الرخاء".

وأردف: "نحن لا نهجّر أحداً قسراً مثل الطغاة، ولن نسمح لحفنة من المتعصبين العنصريين بأن يلقوا بظلالهم على التضامن التركي-السوري".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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