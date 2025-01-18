وفي منشور عبر منصة إكس، قال غراندي إن نحو 200 ألف لاجئ سوري عادوا إلى وطنهم منذ بداية ديسمبر/كانون الأول 2024. وأوضح أن نحو 500 ألف سوري في لبنان عادوا إلى ديارهم العام الماضي بسبب العدوان الإسرائيلي.

وذكر غراندي أنه سيزور سوريا والدول المجاورة لها قريباً. وأشار إلى أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تعمل على تكثيف دعمها للعائدين إلى سوريا والمجتمعات المضيفة.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاماً من نظام حزب البعث، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وفي اليوم التالي أعلن قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، تكليف محمد البشير تشكيل حكومة جديدة لإدارة المرحلة الانتقالية.