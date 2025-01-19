وفي أول أيام الاتفاق ستبدأ عملية تبادل المحتجزين والأسرى في المرحلة الأولى، وفق قواعد واضحة نص عليها الاتفاق.

وينص الاتفاق في المرحلة الأولى التي تمتد 6 أسابيع، على الإفراج عن 33 محتجزاً إسرائيلياً في غزة، في المقابل تُفرج إسرائيل عن 737 معتقلاً فلسطينياً، ولن تجري عملية الإفراج قبل الرابعة بعد ظهر اليوم الأحد (14:00 بتوقيت غرينتش). وسيُطلق سراح 3 أسيرات إسرائيليات مساء اليوم، فضلاً عن 30 أسيراً فلسطينياً مقابل كل محتجز إسرائيلي.

وبدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي سحب آلياته من وسط مدينة رفح إلى محور فيلادلفيا على الحدود مع مصر، كما أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الكتيبة 932 التابعة للواء ناحال انسحبت من قطاع غزة.

كانت الخارجية القطرية أعلنت السبت، أن وقف إطلاق النار في غزة سيبدأ عند الساعة الثامنة والنصف من صباح اليوم الأحد بالتوقيت المحلي. وأوصت الوزارة الأشقاء بأخذ الحيطة وممارسة أقصى درجات الحذر وانتظار التوجيهات من المصادر الرسمية.

وتشمل تفاصيل اليوم الأول من الاتفاق انسحاب قوات الاحتلال إلى خارج المناطق السكنية، وتعليق حركة الطيران الإسرائيلي فوق غزة لمدة 12 ساعة، كما ستبدأ المساعدات الإنسانية بالتدفق إلى غزة بمعدل 600 شاحنة يومياً.

وفجر اليوم الأحد، شنت الطائرات والمدفعية والزوارق الحربية الإسرائيلية غارات عنيفة على غزة وجباليا ودير البلح وخان يونس ورفح، فيما لم يتوقف القصف حتى الساعة الأخيرة من تنفيذ الاتفاق، فقد نسف جيش الاحتلال صباح الأحد، مباني بالتزامن مع قصف مدفعي شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وصباح الأحد، أكدت حركة المقاومة الإسلامية، حماس، التزامها بنود الاتفاق، قائلة إن تأخر تسليم الأسماء التي سيطلق سراحها يعود لأسباب فنية ميدانية.