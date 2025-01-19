سياسة
2 دقيقة قراءة
470 يوماً من العدوان.. بدء سريان أول مرحلة من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة
دخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ اليوم الأحد الساعة 8:30 بتوقيت فلسطين المحتلة، بعد 470 يوماً من القصف الإسرائيلي المتواصل والمجازر الدامية التي ارتكبتها قوات الاحتلال ضد سكان القطاع.
470 يوماً من العدوان.. بدء سريان أول مرحلة من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة
فلسطينيون يحتفلون باتفاق وقف إطلاق النار قرب منازلهم التي دمرها الاحتلال الإسرائيلي / صورة: AA
19 يناير 2025

وفي أول أيام الاتفاق ستبدأ عملية تبادل المحتجزين والأسرى في المرحلة الأولى، وفق قواعد واضحة نص عليها الاتفاق.

وينص الاتفاق في المرحلة الأولى التي تمتد 6 أسابيع، على الإفراج عن 33 محتجزاً إسرائيلياً في غزة، في المقابل تُفرج إسرائيل عن 737 معتقلاً فلسطينياً، ولن تجري عملية الإفراج قبل الرابعة بعد ظهر اليوم الأحد (14:00 بتوقيت غرينتش). وسيُطلق سراح 3 أسيرات إسرائيليات مساء اليوم، فضلاً عن 30 أسيراً فلسطينياً مقابل كل محتجز إسرائيلي.

وبدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي سحب آلياته من وسط مدينة رفح إلى محور فيلادلفيا على الحدود مع مصر، كما أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الكتيبة 932 التابعة للواء ناحال انسحبت من قطاع غزة.

كانت الخارجية القطرية أعلنت السبت، أن وقف إطلاق النار في غزة سيبدأ عند الساعة الثامنة والنصف من صباح اليوم الأحد بالتوقيت المحلي. وأوصت الوزارة الأشقاء بأخذ الحيطة وممارسة أقصى درجات الحذر وانتظار التوجيهات من المصادر الرسمية.

وتشمل تفاصيل اليوم الأول من الاتفاق انسحاب قوات الاحتلال إلى خارج المناطق السكنية، وتعليق حركة الطيران الإسرائيلي فوق غزة لمدة 12 ساعة، كما ستبدأ المساعدات الإنسانية بالتدفق إلى غزة بمعدل 600 شاحنة يومياً.

وفجر اليوم الأحد، شنت الطائرات والمدفعية والزوارق الحربية الإسرائيلية غارات عنيفة على غزة وجباليا ودير البلح وخان يونس ورفح، فيما لم يتوقف القصف حتى الساعة الأخيرة من تنفيذ الاتفاق، فقد نسف جيش الاحتلال صباح الأحد، مباني بالتزامن مع قصف مدفعي شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وصباح الأحد، أكدت حركة المقاومة الإسلامية، حماس، التزامها بنود الاتفاق، قائلة إن تأخر تسليم الأسماء التي سيطلق سراحها يعود لأسباب فنية ميدانية.

مصدر:TRT عربي
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us