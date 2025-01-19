جاء ذلك في بيان مقتضب عبر منصة تليغرام، قبيل وقت قصير من دخول المرحلة الأولى من اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار حيز التنفيذ الأحد، الساعة 8:30 صباحاً بالتوقيت المحلي، 6:30 (ت.غ).

وقالت الحركة في البيان: "تؤكد حركة حماس التزامها بنود اتفاق وقف إطلاق النار".

وأشارت إلى أن "تأخر تسليم الأسماء (الأسرى الإسرائيليين) التي سيطلق سراحها في الدفعة الأولى يأتي لأسباب فنية ميدانية"، دون مزيد من التفاصيل عن تلك الأسباب.

من جهتها، أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن "وقف إطلاق النار في غزة، الذي كان مقرراً الساعة 8:30 صباحاً بالتوقيت المحلي، لن يبدأ إلا بعد تسلم قائمة بأسماء الأسرى الذين سيُفرج عنهم اليوم".

بدوره، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأحد، أن وقف إطلاق النار لن يبدأ إلا بعد تسلم قائمة الأسيرات الثلاث المفترض الإفراج عنهن.

وفي بيان لمكتبه، قال نتنياهو إنه أصدر تعليمات لجيش الاحتلال الإسرائيلي بعدم التزام وقف إطلاق النار حتى يتسلم قائمة بأسماء الأسيرات الثلاث، "التي تعهدت حماس بتقديمها".

وأكدت صحيفة "معاريف" العبرية أن حماس تقول إن "التأخير في تقديم أسماء الأسيرات يعود لأسباب فنية ميدانية".

وفي 8:30 بالتوقيت المحلي لغزة من صباح اليوم الأحد (6:30 ت.غ)، دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في القطاع بناء على الموعد الذي حددته الولايات المتحدة وقطر ومصر.

ومساء الأربعاء، أعلن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن، توصل الوسطاء إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، لافتاً إلى أن تنفيذه سيبدأ الأحد المقبل.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 157 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمُسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.