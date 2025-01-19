وقال متحدث الدفاع المدني محمود بصل في بيان: "حصيلة الشهداء في قطاع غزة منذ لحظة إعلان وسريان تنفيذ وقف إطلاق النار حتى ساعة 09:30 بالتوقيت المحلي 8 شهداء".

وأوضح أن "القصف ما زال متواصلاً على مناطق متفرقة من قطاع غزة وتحديداً مدينة غزة والشمال".

وأُصيب عشرة فلسطينيين اليوم الأحد، جراء انفجار منزل فخخه جيش الاحتلال في وقت سابق، وذلك خلال عودة النازحين إلى محافظة شمال قطاع غزة قبيل الموعد المقرر لبدء وقف إطلاق النار في الساعة 6:30 بتوقيت غرينيتش.

وكثف جيش الاحتلال القصف الجوي والمدفعي على مناطق مختلفة بقطاع غزة. وقال مسعفون إن أربعة فلسطينيين أُصيبوا جراء قصف مروحي على خيمة نازحين غرب مدينة رفح جنوبي القطاع.

وأكد شهود عيان أن مناطق الصطفاوي والكرامة شمال غرب مدينة غزة والمناطق الشرقية من مخيم جباليا تعرضت لقصف مدفعي مكثف.

وأضاف الشهود أن آليات جيش الاحتلال أطلقت نيرانها تجاه منازل وأراضٍ للمواطنين في جنوب حي الزيتون جنوب مدينة غزة.

كما شهدت الساعات الأخيرة تصاعد عمليات تفجير المنازل والمربعات السكنية شمال مخيم النصيرات، وشرق رفح وبمحافظة الشمال، إذ سُمع دوي انفجارات ضخمة نتيجة هذه الهجمات.

وأشار شهود عيان إلى أن مقاتلة إسرائيلية استهدفت مستودعا للثلاجات الكهربائية قرب مطاحن السلام في دير البلح وسط القطاع، ما أسفر عن اندلاع حرائق وأضرار مادية، بالإضافة إلى إطلاق سلاح البحرية الإسرائيلي نيرانه صوب شاطئ المحافظة الوسطى.

وفي ذات السياق، تعرضت بلدة عبسان شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع لغارة جوية، بالتزامن مع قصف مدفعي وإطلاق نار من الآليات الإسرائيلية على الأطراف الشرقية للمدينة، وفقا لشهود عيان، كما نفذت مقاتلات إسرائيلية أربع غارات على شمال وغرب رفح بالتزامن مع قصف مدفعي غرب ووسط المدينة.

واستُشهد شاب وأُصيب عدد آخر مساء يوم السبت، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في منطقة أبو طعيمة شرق بلدة الفخاري شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفاد شهود عيان بأن مدينة رفح شهدت تحركات عسكرية إسرائيلية، تمثلت في سحب آليات من وسط المدينة إلى محور فيلادلفيا على طول الحدود مع مصر، في وقت استمر فيه القصف المدفعي والغارات الجوية على المنطقة.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أفادت إذاعة جيش الإحتلال بأن وقف إطلاق النار في غزة لن يبدأ إلا بعد وصول قائمة بأسماء الأسرى الذين سيُفرج عنهم اليوم.

من جهتها، أوضحت حركة حماس في بيان، أن تأخر تسليم هذه القائمة يعود "لأسباب فنية ميدانية".

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 46899 شهيداً و110725 مصاباً، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

والسبت، قال وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن إن سريان وقف إطلاق النار في غزة يبدأ في تمام الساعة 8:30 بالتوقيت المحلي من صباح الأحد (6:30 ت.غ). ويتكون الاتفاق من 3 مراحل مدة كل منها 42 يوماً.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 157 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمُسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.