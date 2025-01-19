وذكر الجيش في بيان عبر منصة "إكس": "جرى انتشال جثة الجندي أورون شاؤول في عملية سرية مشتركة بين الجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك، بعد أن كان قُتل في اشتباك بمنطقة الشجاعية يوم 20 يوليو 2014 خلال عملية الجرف الصامد". وأضاف : "استمرت الجهود لإعادة جثته طوال السنوات الماضية، ولا سيما في ظل الحرب الحالية".

وأوضح الجيش أنه بعد إجراء عملية تشخيص في معهد الطب الشرعي، أُبلغت عائلة شاؤول بالخبر عبر مندوبين من الجيش والشاباك.

من جهته، رحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان عبر "إكس" بعودة جثة شاؤول، وقال: "لقد أنجزنا مهمة إعادة أورون شاؤول، ولن نتوقف حتى ننجز أيضاً مهمة إعادة هدار غولدن (الذي يُعتقد أنه قُتل أيضاً في حرب غزة عام 2014)، وسنواصل العمل على إعادة جميع مختطفينا، سواء كانوا أحياء أو شهداء".

وفي عام 2014، شن الاحتلال حرباً على قطاع غزة تحت اسم "الجرف الصامد"، التي استمرت من 8 يوليو/تموز إلى 26 أغسطس/آب، وأسفرت عن استشهاد نحو 2200 فلسطيني.

وأشار الجيش إلى أن حركة حماس كانت قد احتجزت جثة شاؤول منذ ذلك الحين.

ولم يصدر تعليق فوري من حركة حماس على ما أعلنته إسرائيل.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 157 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمُسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابه ما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.