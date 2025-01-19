وقال متحدث الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، في منشور على منصة "إكس": "تعليقاً على ما يتردد حول موعد بدء وقف إطلاق النار في غزة، نؤكد أنه جرى تسليم أسماء الرهائن الثلاث الذين سيفرج عنهم اليوم للطرف الإسرائيلي، وهن ثلاث مواطنات إسرائيليات تحمل إحداهن الجنسية الرومانية وأخرى الجنسية البريطانية". وأضاف: "وبالتالي بدأ وقف إطلاق النار" في قطاع غزة.

كما أعلنت إسرائيل دخول اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس حيز التنفيذ الساعة 11.15 (9.15 ت غ) بعد تأخير ثلاث ساعات تقريباً عن الموعد المحدد بالأساس، بعد تأكيدها تسلم قائمة الأسيرات الثلاث اللواتي سيفرج عنهن الأحد في قطاع غزة.

ونشرت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أسماء ثلاث أسيرات إسرائيليات، مؤكدة أنه من المقرر الإفراج عنهن اليوم الأحد، وذلك في إطار صفقة تبادل الأسرى التي جرى التوصل إليها ضمن اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ صباح اليوم وفق الموعد الذي حدده الوسطاء في الساعة 06:30 بتوقيت غرينيتش.

وقال المتحدث باسم القسام، "أبو عبيدة"، في بيان: "في إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى، قررت كتائب القسام الإفراج عن الأسرى الصهاينة التالية أسماؤهن: رومي جونين (24 عاماً)، إميلي دماري (28 عاماً)، دورون شطنبر خير (31 عاماً)".

وكان مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو أكد قبل ذلك في بيان أن إسرائيل تسلمت "قائمة الرهائن اللواتي من المفترض أن يفرج عنهن اليوم الأحد".

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، صرح جيش الاحتلال بأن "وقف إطلاق النار لن يدخل حيز التنفيذ حتى تلتزم حماس تعهداتها بتقديم قائمة الأسيرات العائدات اليوم". وكانت حركة حماس قد أوضحت في وقت مبكر من اليوم الأحد، أن التأخير في تسليم القائمة كان نتيجة "أسباب فنية ميدانية".

في المقابل، واصل الاحتلال قصفه مناطق متفرقة في قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد 24 فلسطينياً وإصابة العشرات، وفق ما أفاد به مصدر طبي وحسب بيان صادر عن الدفاع المدني.