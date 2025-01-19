سياسة
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الحرب تكلف إسرائيل 41 مليار دولار.. قُتل فيها 840 جندياً وأصيب 14 ألفاً
أفاد موقع "كالكاليست" العبري بأن تكلفة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ انطلاقها تُقدر بنحو 150 مليار شيكل (ما يعادل 41.64 مليار دولار).
الحرب تكلف إسرائيل 41 مليار دولار.. قُتل فيها 840 جندياً وأصيب 14 ألفاً
جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة / صورة: Getty Images
19 يناير 2025

وأضاف أن الحرب أسفرت حتى الآن عن مقتل 840 جندياً إسرائيلياً وإصابة نحو 14 ألفاً آخرين، بمعدل إصابة يقارب الألف جندي شهرياً.

وقال الموقع اليوم الأحد، إن "وقف إطلاق النار المؤقت في غزة وتنفيذ المرحلة الأولى من خطة إعادة الأسرى المحتجزين لدى حماس قد يشكل بداية نهاية أطول وأصعب حرب في تاريخ إسرائيل".

وأشار إلى أن انتهاء الحرب يعتمد على مدى استقرار الاتفاق في مواجهة محاولات إفشاله، وبخاصة من جانب الجناح اليميني في الحكومة الإسرائيلية، وكذلك على إصرار الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب على تنفيذ الاتفاق بالكامل.

كما لفت الموقع إلى أن نقص الجنود في ظل تزايد النشاط العسكري وتهرب الحريديم من الخدمة العسكرية، يزيد العبء على أفراد الاحتياط. وأشار إلى أنه في بداية الحرب جرى استدعاء نحو 220 ألف جندي احتياط، لكن هؤلاء جرى استدعاؤهم بشكل متكرر لخدمة ممتدة عبر عدة جولات.

وأوضح أن التقديرات الأولية داخل المؤسسة الأمنية تشير إلى أن تكلفة الحرب تصل إلى 150 مليار شيكل، منها نحو 44 مليار شيكل (نحو 12.22 مليار دولار) مخصصة لرواتب الجنود الاحتياطيين ونفقات الأفراد، إذ كانت رواتب الاحتياط البند الأكبر في الإنفاق، متفوقة على تكاليف الأسلحة أو تشغيل الطائرات المقاتلة.

وأشار إلى أن الحد الأدنى للإنفاق الشهري لكل جندي احتياط يبلغ نحو 15 ألف شيكل (4.16 ألف دولار)، يشمل الرواتب والمنح والإضافات، كما لفت إلى أن عدد الجنود الفعليين في الاحتياط انخفض بشكل كبير مقارنة بالأعداد التي اُستُدعيت في بداية الحرب، إذ انخفض العدد إلى نحو ربع عددهم في البداية.

وأعلنت الخارجية القطرية ظهر اليوم الأحد، بدء وقف إطلاق النار في قطاع غزة بعد تسليم أسماء الأسيرات الثلاث اللاتي سيُفرج عنهن اليوم للطرف الإسرائيلي، كما أعلنت إسرائيل دخول اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس حيز التنفيذ الساعة 11.15 (9.15 ت غ) بعد تأخير ثلاث ساعات تقريباً عن الموعد المحدد بالأساس، بعد تأكيدها تسلم قائمة الأسيرات الثلاث اللواتي سيفرج عنهن الأحد في قطاع غزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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