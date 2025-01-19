وأوضح مصدر فلسطيني مطلع لوكالة الأناضول أن عديداً من الشاحنات قد وصل من الجانب المصري إلى معبر كرم أبو سالم، على أن يجري إدخالها إلى غزة مع بدء سريان وقف إطلاق النار في الساعة 6:30 بتوقيت غرينتش، وفقاً للموعد الذي أعلنته الأطراف الوسيطة.

وذكرت قناة القاهرة الإخبارية المصرية أن 95 شاحنة مساعدات قد عبرت إلى معبر كرم أبو سالم، فيما كانت شاحنات أخرى في انتظار الدخول عبر معبر رفح، كما قالت القناة 12 العبرية أن أكثر من 500 شاحنة مساعدات على وشك الدخول إلى قطاع غزة.

في سياق متصل، قالت وكالة الأونروا إنّ لديها 4 آلاف شاحنة محملة بالمساعدات جاهزة لدخول قطاع غزة نصفها يحمل الغذاء والدقيق.

وأعلن ممثل منظمة الصحة العالمية في فلسطين ريك بيبركورن، خلال مؤتمر صحفي عقده الجمعة في مكتب الأمم المتحدة بجنيف، إن منظمتهم ومنظمات الأمم المتحدة تهدف إلى إدخال ما بين 500 و600 شاحنة مساعدات إلى غزة يومياً.

من جانبها قالت حماس إنها تتابع عمليات إدخال المساعدات وإغاثة الشعب الفلسطيني بغزة بكل ما يلزم، مؤكدة بذل كل الجهود لتوفير متطلبات الدعم اللازمة لإعادة دورة الحياة في قطاع غزة إلى طبيعتها.

ومع دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، أكدت حماس في بيان الأحد التزامها تنفيذ بنود الاتفاق، معتبرة إياه "ثمرة صمود شعب فلسطين العظيم وثبات مقاومته الباسلة أمام آلة القتل الإسرائيلية".

وكان قد جرى تعطيل دخول المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح منذ احتلال إسرائيل للجانب الفلسطيني من المعبر في مايو/أيار 2024، مما اضطر المساعدات إلى العبور عبر معبر كرم أبو سالم الذي تسيطر عليه إسرائيل.

على صعيد آخر، أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى أن وقف إطلاق النار لن يبدأ إلا بعد تسلُّم قائمة الأسيرات الثلاث اللواتي من المقرر الإفراج عنهن اليوم الأحد. وفي وقت لاحق، أعلنت كتائب القسام أسماء الأسيرات الثلاث، فيما أكدت حركة حماس تسليم الأسماء للوسطاء بعد التأخير الذي قالت إنه ناتج عن "أسباب فنية ميدانية".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل، بدعم أمريكي، إبادة في قطاع غزة، أسفرت عن مقتل وإصابة أكثر من 157 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، إلى جانب أكثر من 11 ألف مفقود، في واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في التاريخ المعاصر.