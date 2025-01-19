وأفادت الهيئة في بيان اليوم الأحد، بأنها واصلت تقديم المساعدات الإنسانية إلى فلسطين منذ بداية العدوان الإسرائيلي، كما أكدت أنها أرسلت كميات كبيرة من المساعدات الطبية للفلسطينيين خلال العام الماضي.

وأضاف البيان أن الهيئة نظمت أيضاً فعاليات للأطفال المتضررين من الحرب في غزة، فقد شارك نحو 10 آلاف طفل فلسطيني في هذه الأنشطة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تواصل إسرائيل، بدعم أمريكي، تنفيذ هجوم عسكري واسع على غزة، مما أسفر عن استشهاد وإصابة أكثر من 157 ألف فلسطيني، بينهم عديد من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود.

ويترافق ذلك مع دمار واسع النطاق وأزمة إنسانية حادة، إذ تسببت المجاعة في وفاة عشرات الأطفال وكبار السن، مما يجعل هذا الهجوم واحداً من أسوأ الكوارث الإنسانية في التاريخ المعاصر.