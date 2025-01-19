وقال سموتريتش في مقابلة مع صحيفة "معاريف" العبرية، اليوم الأحد، عقب دخول اتفاق وقف إطلاق النار مع قطاع غزة حيز التنفيذ: "هذه الصفقة خطأ خطير للغاية ترتكبه دولة إسرائيل ودفعة لحماس وهي نوع من الاستسلام للإرهاب".

وأضاف: "لا أعرف من سيكون السنوار القادم من بين المفرج عنهم، وأعتقد أن أخطر ما في هذه الصفقة ربما هو الرسالة التي تنطلق منها بأن من يريد تركيع إسرائيل فعليه فقط اختطاف مواطنيها".

وتابع رئيس حزب "الصهيونية الدينية": "إذا انتهى الأمر هنا ولم نعد للقتال، فهذا إنجاز استراتيجي للعدو (حماس) وهزيمة مروعة وهائلة لنا".

وحول قراره البقاء في الحكومة، قال: "مستعد لدفع ثمن باهظ على المستوى السياسي لبقائي في الحكومة وأعتقد أن الاستقالة شيء أناني للغاية". وتابع: "أقول هذا بأوضح الكلمات، سوف نحتل قطاع غزة ونقيم حكماً عسكرياً هناك ولو مؤقتاً، لأنه لا توجد طريقة أخرى لتدمير حماس".

وصوّت سموتريتش وحزبه ضد الصفقة مع حماس في اجتماع الحكومة ليلة الجمعة/السبت، لكنه لم يستقل من الحكومة مثل ما فعل وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير.

من جانبه، قال وزير الأمن القومي المستقيل إيتمار بن غفير: "أبلغت (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو أنني سأعود للحكومة بشرط استئناف الحرب بكل قوة دون مساعدات إنسانية ولا وقود".

وأضاف في تصريح لـ"معاريف": "استقلت من الحكومة للضغط على نتنياهو لاستئناف الحرب.. إسرائيل ستدفع الكثير من الدماء والكثير من الألم بسبب صفقة الاستسلام مع حماس".

وفي وقت سابق الأحد، أعلن حزب "عوتسما يهوديت" (قوة يهودية) بزعامة بن غفير، في بيان، استقالته من الحكومة والائتلاف، على خلفية اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

بدوره، قال الرئيس السابق لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي غيورا آيلاند في تصريحات أدلى بها لصحيفة "معاريف"، الأحد، بعد سريان اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس. إن الحرب انتهت وحماس انتصرت ومنعت إسرائيل من تحقيق أهدافها.

وقال آيلاند الذي شغل منصبه في الفترة بين 2004- 2006: "حماس انتصرت، لم تحقق أهدافها فقط بل منعتنا أيضاً من تحقيق أهدافنا"، وأضاف: "لقد انتهت الحرب ولن يجري استئنافها، وهذه الحرب فشل إسرائيلي ذريع في غزة".

وصباح الأحد، دخل اتفاق وقف إطلاق النار بغزة حيز التنفيذ بناء على الموعد الذي حدده الوسطاء عند الساعة 6:30 (ت.غ)، إلا أن نتنياهو أكد في بيان لمكتبه أن الاتفاق لن يبدأ إلا بعد استلام قائمة الأسيرات الثلاث المفترض الإفراج عنهن اليوم، إذ قالت حماس آنذاك إن تأخرها بتسليم القائمة جاء لأسباب "فنية ميدانية".

ولاحقاً، سلمت حماس قائمة الأسماء للوسطاء فيما نشرت كتائب القسام أسماء الأسيرات الثلاث، ليعلن مكتب نتنياهو عن دخول وقف إطلاق النار في المرحلة الأولى بقطاع غزة حيز التنفيذ الساعة 11:15 بتوقيت فلسطين (09:15 ت.غ).

يأتي ذلك بعد حرب إبادة ارتكبتها إسرائيل في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وبدعم أمريكي، خلّفت أكثر من 157 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.