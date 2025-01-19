وكتب ترمب عبر منصته "تروث سوشيال" أمس السبت، أنه سيمنح "على الأرجح" تيك توك مهلة لمدة 90 يوماً من الحظر المحتمل بعد توليه منصبه غداً الاثنين، وهو تعهد أشارت إليه الشركة في إشعار لمستخدمي التطبيق.

وجاء في الإشعار الذي ظهر للمستخدمين مساء السبت "جرى إقرار قانون يحظر تيك توك في الولايات المتحدة. وللأسف لا يمكنكم استخدام التطبيق في الوقت الحالي. نحن محظوظون لأن الرئيس ترمب أشار إلى أنه سيعمل معنا على إيجاد حل لإعادة تيك توك بمجرد توليه منصبه. انتظرونا".

ولم تحظر الولايات المتحدة منصة تواصل اجتماعي كبيرة من قبل. ويمنح القانون الذي أقره الكونغرس بأغلبية ساحقة، إدارة ترمب الجديدة سلطة واسعة لحظر تطبيقات أخرى مملوكة لشركات صينية أو الدفع لبيعها.

وأصبحت منصات أخرى مملوكة لشركة "بايت دانس" المالكة لتطبيق تيك توك، ومن بينها تطبيق تحرير الفيديو (كاب كت) وتطبيق التواصل الاجتماعي (ليمون 8)، غير متاحة على متاجر التطبيقات في الولايات المتحدة منذ أمس السبت.

وقال ترمب في مقابلة مع شبكة (إن.بي.سي) "تمديد 90 يوماً هو شيء سيجري على الأرجح، لأنه مناسب.. وإذا قررت فعل ذلك، فمن المحتمل أن أعلن عنه يوم الاثنين".

وحذرت شركة تيك توك يوم الجمعة من أنها ستوقف تطبيقها في الولايات المتحدة، اعتباراً من اليوم الأحد، ما لم تقدم إدارة الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن ضمانات لشركات مثل أبل وغوغل بأنها لن تواجه إجراءات قانونية عندما يدخل الحظر حيز التنفيذ.

وبموجب قانون صدر العام الماضي وأيّدته المحكمة العليا بالإجماع يوم الجمعة، كان أمام المنصة مهلة حتى الأحد، لقطع العلاقات مع الشركة الأم الصينية بايت دانس أو إغلاق عملياتها في الولايات المتحدة لإنهاء المخاوف بشأن تهديدها للأمن القومي.

وأكد البيت الأبيض، السبت، أن الأمر متروك لإدارة ترمب لاتخاذ الإجراءات. وقالت كارين جان بيير المتحدثة باسم البيت الأبيض في بيان "لا نرى أي سبب يدعو تيك توك أو الشركات الأخرى لاتخاذ إجراءات في الأيام القليلة المقبلة قبل تولي إدارة ترمب يوم الاثنين".

ولم ترد تيك توك بعد على طلب للتعليق على ما صدر عن البيت الأبيض.

واتهمت السفارة الصينية في واشنطن، الجمعة، الولايات المتحدة باستخدام سلطة الدولة غير العادلة لقمع تيك توك. وقال متحدث باسم السفارة "ستتخذ الصين جميع التدابير اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة بقوة".

ودفع الغموض بشأن مستقبل التطبيق المستخدمين، ومعظمهم من الشباب، إلى البحث عن بدائل ومنها ريد نوت ومقرها الصين. كما شهدت أسهم ميتا وسناب شات ارتفاعاً هذا الشهر قبل الحظر، إذ راهن المستثمرون على تدفق المستخدمين وإيرادات الإعلانات.

وبعد دقائق من إغلاق تيك توك في الولايات المتحدة، تحول بعض المستخدمين إلى منصة إكس التابعة للملياردير إيلون ماسك.

وقالت "نورد في.بي.إن" وهي شركة شهيرة تقدم خدمات الشبكات الافتراضية الخاصة التي تسمح للمستخدمين بالاتصال بالإنترنت عبر خوادم مختلفة حول العالم، إنها "تواجه صعوبات فنية مؤقتة".

وتتيح مثل هذه الشبكات للمستخدمين التغلب على الحظر المفروض على تطبيقات ومواقع في بعض المناطق.

ووفقاً لغوغل تريندز ارتفعت عمليات البحث على خدمات الشبكات الافتراضية الخاصة في الدقائق التي أعقبت إغلاق تيك توك في الولايات المتحدة.