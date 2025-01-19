سياسة
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وسط إطلاق نار كثيف.. قوة إسرائيلية تدهَم منازل عدة في جنوب لبنان
أفادت وكالة الإعلام اللبنانية الرسمية بأن قوة إسرائيلية دهَمت اليوم الأحد، منازل عدة في بلدة حولا، بقضاء مرجعيون جنوبي لبنان، وسط إطلاق نار كثيف.
وسط إطلاق نار كثيف.. قوة إسرائيلية تدهَم منازل عدة في جنوب لبنان
قوات من الاحتلال الإسرائيلي تدهم منازل عدة في جنوب لبنان / صورة: AFP
19 يناير 2025

وأوضحت الوكالة بأن "قوة إسرائيلية ترافقها دبابة ميركافا وناقلة جند من نوع نامير، دهمت بعض المنازل في الأطراف الغربية لبلدة حولا، وسط إطلاق نار كثيف". كما أشارت إلى أن القوات الإسرائيلية انسحبت لاحقاً إلى الأطراف الشرقية للبلدة، دون ذكر تفاصيل أكثر بشأن مصير ساكني المنازل.

ومنذ 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، يسود وقف هش لإطلاق النار أنهى قصفاً متبادلاً بين إسرائيل و"حزب الله" بدأ في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ثم تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/أيلول 2024.

وبدعوى التصدي لـ"تهديدات من حزب الله" ارتكبت إسرائيل مئات الخروقات للاتفاق، ما خلّف 37 قتيلاً و45 جريحاً، وفق بيانات رسمية لبنانية.

وحسب الاتفاق، تنسحب إسرائيل تدريجيا خلال مهلة مدتها 60 يوماً (تبقى منها نحو أسبوع) من المناطق التي احتلتها في لبنان أثناء تلك الحرب، على أن تنتشر قوات الجيش والأمن اللبنانية على طول الحدود ونقاط العبور والمنطقة الجنوبية.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان عن 4 آلاف و68 قتيلاً و16 ألفاً و670 جريحاً، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد تصعيد العدوان في 23 سبتمبر/أيلول الماضي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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