سياسة
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بينهم نساء وأطفال.. إعلان أسماء 90 أسيراً فلسطينياً يُرتقب الإفراج عنهم
كشفت قائمة أسماء 90 أسيراً فلسطينياً يُرجح إطلاق سراحهم من السجون الإسرائيلية، في إطار اتفاق وقف إطلاق النار، ونشرتها مؤسسات حقوقية فلسطينية، مساء اليوم الأحد، أن أغلبهم نساء وأطفال وجلّهم من الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
بينهم نساء وأطفال.. إعلان أسماء 90 أسيراً فلسطينياً يُرتقب الإفراج عنهم
منظمات حقوقية فلسطينية تكشف أسماء 90 أسيراً يتوقع الإفراج عنهم من سجون الاحتلال الإسرائيلي / صورة: AA
19 يناير 2025

ووفق القائمة التي نشرتها هيئة شؤون الأسرى التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية (حكومية)، ونادي الأسير، ومكتب إعلام الأسرى (غير حكوميين) في بيان مشترك، فإن من أبرز الأسماء الواردة في القائمة القيادية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين خالدة جرار، والصحفية بشرى الطويل، وهي ابنة القيادي في حركة حماس جمال الطويل، وهما من منطقة رام الله، وسط الضفة.

وتشمل القائمة أسماء 69 أسيرة و20 طفلاً، وشاباً واحداً، يتوزعون على مختلف محافظات الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

ووفق مكتب إعلام الأسرى، فإن الأسماء الواردة سيفرج عنها "مقابل تسليم المقاومة 3 أسيرات (إسرائيليات)، وهن رومي جونين (24 عاماً)، وإميلي دماري (28 عاماً)، ودورون شطنبر خير (31 عاماً)"، أطلق سراحهن لاحقاً.

وفي وقت سابق الأحد، سلّمت كتائب القسّام، الجناح العسكري لحركة حماس، الأسيرات الإسرائيليات الثلاث إلى الصليب الأحمر الدولي بمدينة غزة في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين.

وجرى تسليم الأسيرة في ساحة السرايا وسط مدينة غزة، ضمن إجراءات المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين الذي دخل حيز التنفيذ صباح الأحد، بناء على الموعد الذي حدده الوسطاء عند الساعة 6:30 (ت.غ).

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وحتى وقف إطلاق النار الأحد، ارتكبت إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 157 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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