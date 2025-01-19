سياسة
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أنقرة تعلن تسلُّم مطلوبَين ملاحقَين بنشرة حمراء من أرمينيا
أعلنت وزارة الداخلية التركية، اليوم الأحد، إحضار مطلوبين اثنين إلى البلاد من أرمينيا، كانا ملاحقَين بالنشرة الحمراء لضلوعهما بالجريمة المنظمة، معربة عن تقديرها لأرمينيا للتعاون في هذا الخصوص.
أنقرة تعلن تسلُّم مطلوبَين ملاحقَين بنشرة حمراء من أرمينيا
تركيا تتسلم مطلوبَين ملاحقَين بنشرة حمراء من أرمينيا / صورة: وزارة الداخلية التركية
19 يناير 2025

وأوضحت الوزارة في بيان أن الشرطة التركية تسلمت المدعو "أرجان يلماز"، زعيم أحد تنظيمات الجريمة المُنظمة، و"إبراهيم كايماك" العضو في التنظيم نفسه.

ولفتت إلى أن "يلماز" كان مطلوباً تركيّاً منذ 15 عاماً بموجب 43 مذكرة توقيف، وعلى المستوى الدولي منذ 14 عاماً عبر نشرة حمراء صادرة عن الشرطة الدولية (إنتربول)".

أما "كايماك" فقد كان مطلوباً تركيّاً منذ 6 سنوات بـ10 مذكرات توقيف، ومنذ عام واحد من قبل "الإنتربول" عبر النشرة الحمراء.

وأفاد بيان الداخلية التركية بأن عملية إحضار وتسلّم الملاحقَين الاثنين، جاءت نتيجة لمباحثات مع الجانب الأرميني، قبل أن تتسلمهما الشرطة التركية وتحضرهما إلى البلاد. وأكد أن العملية جرت بالتنسيق مع وزارتي الخارجية والعدل وجهاز الاستخبارات التركية والإنتربول.

من جهتها، أشادت وزارة الخارجية التركية بتعاون أرمينيا في تسليم الملاحقَين الاثنين.

وأفادت في بيان، بأن أرمينيا استجابت لطلب "الإنتربول" وسلمت الشخصين المتورطين في أنشطة الجريمة المنظمة إلى تركيا. وأضاف البيان أن "تركيا تُقدّر التعاون الذي أظهرته أرمينيا في هذا الشأن".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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