وقال المصدر: "منذ صباح الأحد دخلت 552 شاحنة مساعدات إنسانية عبر معابر القطاع منها 242 لشمال غزة"، موضحاً أن الشحنات تضمنت وقوداً ومستلزمات طبية ومواد غذائية، بالإضافة إلى الخضراوات والفواكه.

وأكد أن العمل مستمر لتسهيل دخول المزيد من المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجات السكان في القطاع.

وفي وقت سابق الأحد، أكدت قناة القاهرة الإخبارية في مصر دخول 330 شاحنة مساعدات لقطاع غزة، عبر معبري العوجة وكرم أبوسالم (جنوب) الخاضع لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي، بينها 20 شاحنة وقود.

كما أفاد مصدر فلسطيني مطلع في وقت سابق الأحد، بوصول عشرات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية القادمة من مصر، لمعبر كرم أبو سالم، تمهيدا لدخولها إلى غزة مع سريان وقف إطلاق النار بالقطاع.

وينص اتفاق وقف إطلاق النار في مرحلته الأولى على دخول 600 شاحنة من المساعدات الإنسانية للقطاع بشكل يومي، وفتح معبر رفح بعد 7 أيام من تطبيق الاتفاق.

ومنذ 24 مايو/أيار الماضي، تدخل المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، بعدما سيطر جيش الاحتلال الإسرائيلي على معبر رفح ودمر وأحرق أجزاء منه ضمن عملية بدأها بالمدينة في السابع من ذات الشهر.

ويتكون اتفاق وقف إطلاق النار بغزة وتبادل الأسرى والمحتجزين، الذي دخل حيز التنفيذ صباح الأحد، من 3 مراحل مدة كل منها 42 يوماً.

و منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وحتى بدء تنفيذ وقف إطلاق النار 19 يناير/كانون الثاني الجاري، ارتكبت إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 157 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وسبق أن أبرم الوسطاء مصر وقطر والولايات المتحدة، وقفاً لإطلاق النار في غزة وتبادل للأسرى والمحتجَزين، في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، وذلك لمدة نحو أسبوع، ويعد الاتفاق الجديد هو الثاني من نوعه منذ اندلاع الحرب على القطاع.