سياسة
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الصحة العالمية: نصف مشافي غزة يعمل جزئياً.. و10 مليارات دولار لإعادة بنائها
حذّر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غبرييسوس، أمس الأحد، من أن إعادة بناء النظام الصحي في قطاع غزة ستكون "مهمة معقدة وصعبة" بعد حرب مدمرة شنها الاحتلال على القطاع قبل أكثر من 15 شهراً.
الصحة العالمية: نصف مشافي غزة يعمل جزئياً.. و10 مليارات دولار لإعادة بنائها
منظمة الصحة العالمية: إعادة بناء النظام الصحي في غزة "ستكون مهمة معقدة وصعبة". / صورة: AA
20 يناير 2025

وكتب تيدروس على منصة إكس: "ستكون تلبية الاحتياجات الصحية الهائلة وإعادة بناء النظام الصحي في غزة مهمة معقدة وصعبة، نظراً إلى حجم الدمار والتعقيدات التشغيلية والقيود الموجودة".

وأضاف أن منظمة الصحة العالمية "تدعو جميع الأطراف إلى احترام التزامها التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار ومواصلة العمل من أجل تحقيق سلام دائم".

وقدرت منظمة الصحة العالمية مؤخراً أن ثمة حاجة إلى أكثر من 10 مليارات دولار لإعادة بناء النظام الصحي في القطاع الفلسطيني الذي تعرّض لقصف إسرائيلي لا هوادة فيه منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وذكرت منظمة الصحة العالمية أن النصف فقط من مستشفيات غزة، البالغ عددها 36 مستشفى، ما زال يعمل جزئياً، مضيفة أن 38% فقط من مراكز الرعاية الصحية الأولية تعمل.

وقالت المنظمة إنّها ستنفذ مع شركائها خطة مدّتها 60 يوماً تركّز على علاج الصدمات والرعاية الطارئة والخدمات الصحية الأولية وصحة الأطفال والأمراض غير المعدية والصحة والحقوق الجنسية والإنجابية وإعادة التأهيل والصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي، فيما من المقرر أيضاً إرسال مستشفيات ميدانية في الأسابيع المقبلة.

وبدعم أمريكي، ارتكبت إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة في غزة، خلفت أكثر من 157 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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