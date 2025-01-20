سياسة
2 دقيقة قراءة
تركيا تُعزي نيجيريا في ضحايا حادثة انفجار صهريج الوقود
أعربت وزارة الخارجية التركية، يوم الأحد، عن تعازيها للشعب النيجيري في ضحايا انفجار صهريج وقود في ولاية النيجر شمال نيجيريا.
تركيا تُعزي نيجيريا في ضحايا حادثة انفجار صهريج الوقود
 تركيا تُعزي نيجيريا في ضحايا حادث انفجار صهريج الوقود. / صورة: TRT عربي
20 يناير 2025

وأعربت الوزارة، في بيان لها، عن حزنها العميق بسبب الخسائر في الأرواح جراء الحادثة، وتقدمت بتعازيها إلى أُسَر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

وكانت السلطات النيجيرية قد أعلنت عن مصرع 86 شخصاً في انفجار صهريج وقود وقع على طريق ديكو-ماجي في ولاية النيجر. ولا يزال 55 مصاباً يتلقون العلاج في المستشفيات، وفقاً لما أعلنه عبد الله بابا-آراه، المدير العام لوكالة إدارة الطوارئ في ولاية النيجر.

وأوضحت هيئة السلامة المرورية في الولاية أن سائق شاحنة صهريج الوقود فقدَ السيطرة عليها بسبب السرعة الزائدة، ما أدى إلى انقلابها على الطريق. ووقع الانفجار في أثناء محاولات السكان المحليين الحصول على الوقود من الشاحنة المقلوبة.

يُذكر أن هذه الحادثة تأتي بعد أقل من عام من انفجار مماثل وقع في أكتوبر/تشرين الأول 2024 في ولاية جيجاوا شمال نيجيريا، وأسفر عن مقتل أكثر من 180 شخصاً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us