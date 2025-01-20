وذكرت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا"، أن مسلحاً نفذ هجوماً استهدف قضاة أمام المحكمة العليا، وأكدت مقتل القاضيين حجة الإسلام مقيسه، وحجة الإسلام رازيني، وإصابة قاضٍ ثالث وحارسه الشخصي في الهجوم المسلح.

وأضافت الوكالة أن المسلح انتحر بعد تنفيذ هجومه عبر إطلاق النار على نفسه، دون معرفة هويته على الفور.

ولم تتبنَّ بعد جهةٌ عملية الاغتيال، كذلك لم يصدر تصريح رسمي تعليقاً على الهجوم المسلح.

من جانب آخر، وصف متحدث السلطة القضائية الإيرانية أصغر جيهانغير، عملية الاغتيال بـ"الهجوم الإرهابي".

وأوضح في تصريحات للتليفزيون الرسمي أن هذين القاضيين كانا ينظران في قضايا مهمة، ويستهدفان باستمرار من "أعداء النظام"، دون تفصيل.

وأشار في السياق إلى أن رازيني تعرض لمحاولة اغتيال عام 1999، لكنه نجا منها مصاباً.