سياسة
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تركيا تعيد افتتاح قنصليتها بحلب السورية بعد انقطاع دام 13 عاماً
استأنفت القنصلية التركية العامة في حلب، اليوم الاثنين، أنشطتها الدبلوماسية مع رفع العلم التركي فوق المبنى، عقب تعليقها عام 2012 على وقع الحرب بالبلاد.
تركيا تعيد افتتاح قنصليتها بحلب السورية بعد انقطاع دام 13 عاماً
عادت القنصلية العامة التركية في حلب إلى العمل مرة أخرى برفع العلم التركي / صورة: AA
20 يناير 2025

وحضر افتتاح القنصلية العامة في حلب القائم بأعمال السفارة التركية لدى دمشق برهان كور أوغلو، والقنصل العام في حلب هاكان جنكيز، وعدد كبير من الضيوف.

ورفع العلم التركي في حفل أقيم في القنصلية التركية العامة بحي المحافظة بحلب، واستؤنفت الأنشطة الدبلوماسية بعد انقطاع دام 13 عاماً (12 عاماً و9 أشهر).

ولقي الافتتاح ترحيباً كبيراً من أهالي حلب، واحتفل أهالي الحي الذي تقع فيه القنصلية بالافتتاح بترديد التكبيرات والهتافات.

يُذكر أن السفارة التركية في دمشق استأنفت أنشطتها في 14 ديسمبر/كانون الأول 2024، بعدما اضطرت إلى وقف أنشطتها اليومية في 26 مارس/آذار 2012.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاماً من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وفي اليوم التالي أعلن قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع تكليف محمد البشير تشكيل حكومة جديدة لإدارة المرحلة الانتقالية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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