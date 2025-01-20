سياسة
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"وإلا سنُسحق".. رئيس وزراء فرنسا يدعو أوروبا إلى الوقوف في وجه ترمب
قال رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو، اليوم الاثنين، إنه ينبغي على فرنسا وأوروبا ككل الوقوف في وجه الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب وسياساته وإلا فستواجه "السحق".
"وإلا سنُسحق".. رئيس وزراء فرنسا يدعو أوروبا إلى الوقوف في وجه ترمب
الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب / صورة: Reuters
20 يناير 2025

وقال بايرو للصحفيين في كلمة بمناسبة العام الجديد في مدينة بو: "قررت الولايات المتحدة الشروع في شكل من أشكال الهيمنة السياسية الشديدة، من خلال الدولار، ومن خلال سياستها للقطاع الصناعي، وقدرتها على الاستحواذ على استثمارات العالم وأبحاث العالم".

وأضاف: "إذا لم نفعل شيئاً فإن مصيرنا سيكون بسيطاً للغاية، سوف نتعرض للهيمنة، وسوف نُسحق، وسوف نصبح مهمَّشين".

وقال بايرو: "وكيف نردّ؟ هذا قرار يقع فقط على عاتق الشعب الفرنسي وعلى كاهل أوروبا، لأنه من الواضح أنه من دون أوروبا لا يمكننا أن نفعل أي شيء".

وأشار كذلك إلى "قوة الصين" التي تجاوز فائضها التجاري في ديسمبر/كانون الأول حاجز الألف مليار دولار. وقال: "إن فرنسا وأوروبا تواجهان اليوم تحديين"؛ أميركي وصيني.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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