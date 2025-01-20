وقال بايرو للصحفيين في كلمة بمناسبة العام الجديد في مدينة بو: "قررت الولايات المتحدة الشروع في شكل من أشكال الهيمنة السياسية الشديدة، من خلال الدولار، ومن خلال سياستها للقطاع الصناعي، وقدرتها على الاستحواذ على استثمارات العالم وأبحاث العالم".

وأضاف: "إذا لم نفعل شيئاً فإن مصيرنا سيكون بسيطاً للغاية، سوف نتعرض للهيمنة، وسوف نُسحق، وسوف نصبح مهمَّشين".

وقال بايرو: "وكيف نردّ؟ هذا قرار يقع فقط على عاتق الشعب الفرنسي وعلى كاهل أوروبا، لأنه من الواضح أنه من دون أوروبا لا يمكننا أن نفعل أي شيء".

وأشار كذلك إلى "قوة الصين" التي تجاوز فائضها التجاري في ديسمبر/كانون الأول حاجز الألف مليار دولار. وقال: "إن فرنسا وأوروبا تواجهان اليوم تحديين"؛ أميركي وصيني.