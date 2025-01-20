ويشارك في الاجتماع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ونظيرته السويدية ماريا مالمر ستينرغارد، ووزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، ووزير العدل السويدي غونار سترومر.

ويحظى اجتماع "الآلية الأمنية" بأهمية خاصة في ما يتعلق بتحسين التعاون بين مؤسسات البلدين بشأن قضايا الإرهاب.

ومن المنتظر أن يطلب فيدان اتخاذ خطوات إضافية من السويد ضد التنظيمات الإرهابية، لا سيما تنظيمات "PKK" و"PYD" و"YPG" و"غولن".

ومن المتوقع أن يؤكد فيدان على مخاوف تركيا بشأن تصاعد حركات اليمين المتطرف وكراهية الإسلام والعنصرية في أوروبا.

وكان من المقرر عقد اجتماع الآلية الأمنية التركية-السويدية في أنقرة في 18 سبتمبر/أيلول 2024، ولكنه تأجل بسبب عطل فني في طائرة الوفد السويدي.

ووقعت تركيا مع السويد وفنلندا مذكرة ثلاثية بخصوص مكافحة الإرهاب، خلال قمة حلف شمال الأطلسي "ناتو" في العاصمة الإسبانية مدريد في 28 يونيو/حزيران 2022.

وفي الاجتماع الذي عُقد على هامش قمة الحلف في فيلنيوس 2023 بمشاركة الرئيس رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، والأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ، تقرر إنشاء "آلية أمنية" بين تركيا والسويد على المستوى الوزاري.

وجرى الاتفاق على أن تقدم السويد "خريطة طريق" تتماشى مع التنفيذ الكامل لالتزاماتها المسجلة في مذكرة التفاهم الثلاثية الموقَّعة في يونيو/حزيران 2022، على أساس مكافحتها الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره.